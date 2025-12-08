Ρωσία: Σάλος με influencer μητέρα που έβαλε τον γιο της σε σακούλα και ρούφηξε τον αέρα

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στη Ρωσία, όταν μία μητέρα έβαλε σε σακούλα το παιδί της και ρούφηξε τον αέρα από μέσα με ηλεκτρική σκούπα.

Η influencer μητέρα από τη Ρωσία, όπως φαίνεται για να πάρει λίγα κλικς, έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού της, αφαιρώντας τον αέρα από τη σακούλα, με ηλεκτρική σκούπα.

Το βίντεο με το πείραμα στο ίδιο της το παιδί, σόκαρε το κοινό που το παρακολουθούσε.

Η 36χρονη Άννα Σαπαρίνα από το Σαράτοφ έχει ένα δημοφιλές blog για γονείς, με ορισμένα από τα βίντεό της να φτάνουν σε εκατομμύρια προβολές.

She recently posted a video in which she puts her son into a… pic.twitter.com/H2c8e2NEXa

Πρόσφατα ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο βάζει τον γιο της μέσα σε μια μεγάλη πλαστική σακούλα και αφαιρεί τον αέρα με ηλεκτρική σκούπα. Το παιδί έμεινε μέσα για λίγα δευτερόλεπτα πριν φωνάξει «Μαμά!», με την 36χρονη να γελάει λέγοντας ότι «μπορείς και να σταματήσεις τελείως την παροχή οξυγόνου στη σακούλα».

Οι υπηρεσίες παιδικής προστασίας ζητούν τώρα να διερευνηθεί η οικογένεια, αναφέρουν δημοσιεύματα.