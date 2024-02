Δεν φαίνεται να έχει τέλος το «κυνηγητό» όχι μόνον του Αλεξέι Ναβάλνι, αλλά και των υποστηρικτών του ή ακόμη και των δικηγόρων που τον υπερασπίστηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης στη Ρωσία.

Φαίνεται πως ο «ορκισμένος εχθρός» του Ρώσου προέδρου Πούτιν και σφοδρός πολέμιος του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, εξακολουθεί να αποτελεί κάποιου είδους «κίνδυνο» για τη Μόσχα.

Ακόμη και η μεταφορά του Ναβάλνι σε μια σωφρονιστική αποικία κρατουμένων βόρεια του Αρκτικού Κύκλου που βρίσκεται στο Καρπ στην περιοχή Γιαμάλ- Νενέτς της Ρωσίας, περίπου 1.900 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, δεν φαίνεται να θεωρείται αρκετή.

Σήμερα το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών συμπεριέλαβε μία δικηγόρο του φυλακισμένου Ναβάλνι στη λίστα των καταζητούμενων, αφότου καταδικάσθηκε ερήμην για «εξτρεμιστική δράση», μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA.

#Russia. The Interior Ministry is looking for Alexei Navalny’s lawyer Olga Mikhailova, who left Russia.

For what? For the same thing that the oppositionist’s previous lawyers were detained for – alleged “participation in an extremist organization”.



Source: Meduza. pic.twitter.com/axXzwHOsWX