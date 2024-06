Ρωσία: Συνελήφθη Γάλλος με την κατηγορία ότι συγκέντρωνε πληροφορίες για τον ρωσικό στρατό

Οι ανακριτικές αρχές στη Ρωσία ανακοίνωσαν σήμερα Πέμπτη 6/6/2024 ότι συνέλαβαν έναν Γάλλο πολίτη ως ύποπτο για συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ρωσικού στρατού.

Η Ανακριτική Επιτροπή, η οποία ασχολείται με σοβαρά αδικήματα στη Ρωσία, ανακοίνωσε ότι άνοιξε ποινική υπόθεση εναντίον του Γάλλου πολίτη, του οποίου δεν αποκάλυψε το όνομα, για παραβίαση της νομοθεσίας περί «ξένων πρακτόρων».

Αναφέρει ότι ο συλληφθείς παραβίασε ένα τμήμα του νόμου που τιμωρεί εκείνους που δεν έχουν δηλωθεί ως «ξένοι πράκτορες» και εμπλέκονται στην «στοχευμένη συλλογή πληροφοριών στον τομέα των στρατιωτικών (και) στρατιωτικο-τεχνολογικών δραστηριοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

«Παρόμοιες πληροφορίες, εάν αποκτηθούν από ξένες πηγές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά της ασφάλειας του κράτους» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ανακριτική Επιτροπή.

Στην ανακοίνωσή της προστίθεται ότι ο άνδρας επισκεπτόταν την Ρωσία για αρκετά χρόνια και συναντούσε Ρώσους πολίτες.

Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών στο Παρίσι δεν έκανε άμεσα κανένα σχόλιο.

Ένα σύντομο βιντεοκλίπ που έδωσε στην δημοσιότητα η Ανακριτική Επιτροπή δείχνει έναν άνδρα που φοράει τζιν παντελόνι και μαύρο μπλουζάκι να συλλαμβάνεται σ’ ένα εστιατόριο από αξιωματικούς της ασφάλειας – της διαβόητης FSB – που φορούσαν κουκούλες, να οδηγείται σ’ ένα βανάκι και εν συνεχεία να περπατάει εντός ενός κτιρίου.

Το πρόσωπο του υπόπτου φαίνεται θολό.

