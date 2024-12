Ρωσία: Τέσσερις νεκροί από ουκρανικό βομβαρδισμό στο Κουρσκ – Πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο του Βλαντικαφκάζ

Η Ουκρανία απάντησε στην μαζική πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα (25.12.2024) η Ρωσία με επιδρομές μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και βομβαρδισμούς στην ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Ειδικότερα, ο Αλεξάντερ Χινστάιν, ασκών χρέη κυβερνήτης της περιφέρειας Κουρσκ στη δυτική Ρωσία, ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν στην πόλη Λγκοβ της περιφέρειάς του έπειτα από βομβαρδισμό που πραγματοποίησε η Ουκρανία.

«Ένα πενταώροφο κτίριο διαμερισμάτων, δύο μονοκατοικίες και ένα κέντρο αισθητικής υπέστησαν σοβαρές ζημιές», πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram. Την περασμένη εβδομάδα, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανική πυραυλική επίθεση στο Ριλσκ, άλλη πόλη της περιφέρειας Κουρσκ της Ρωσίας.

