Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας χαρακτήρισε σήμερα τρομοκρατική οργάνωση το ουκρανικό Τάγμα Αζόφ, όπως μετέδωσε ένας ανταποκριτής του Reuters που βρισκόταν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Το Τάγμα Αζόφ, που στην αφετηρία του είχε ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές ρίζες, είναι ένας από τους πιο προβεβλημένους ουκρανικούς στρατιωτικούς σχηματισμούς που μάχονται κατά των ρωσικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει πολλές φορές επικαλεστεί το Τάγμα Αζόφ για να στηρίξει τον ισχυρισμό της ότι η Ουκρανία ελέγχεται από «φασίστες».

Η κρατική ρωσική προπαγάνδα έχει συγκρίνει τους μαχητές του Τάγματος με τους ναζιστές στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η ήττα των οποίων από την Σοβιετική Ένωση παραμένει κεντρικό χαρακτηριστικό της ρωσικής εθνικής ταυτότητας.

Αναλυτές στην Ουκρανία βλέπουν πίσω από την απόφαση την πρόθεση να μετατραπεί σε σώου η επικείμενη δίκη των αιχμαλώτων υπερασπιστών της Μαριούπολης, πολλοί εκ των οποίων – και ιδίως αυτοί που έμειναν μέχρι τέλους στην χαλυβουργία Αζοφστάλ – είναι μέλη του Τάγματος.

