Τη συντριβή του διαστημόπλοιου Luna-25 στη Σελήνη ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή (20.8.2023) η διαστημική υπηρεσία της Ρωσίας, Roscosmos, καθώς είχε χάσει την επικοινωνία μαζί του από χθες.

Ειδικότερα, η Roscosmos ανακοίνωσε ότι το διαστημόπλοιο Luna-25 συνετρίβη στη Σελήνη έπειτα από περιστροφή σε ανεξέλεγκτη τροχιά. Τελικά, η επιστροφή της Ρωσίας στο φεγγάρι μετά από 47 χρόνια δεν στέφθηκε με επιτυχία.

Ο ρωσικός πύραυλος Σογιούζ 2,1 εκτοξεύθηκε την Παρασκευή 11 Αυγούστου για να μεταφέρει το διαστημόπλοιο Luna-25 σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.

Αυτή ήταν η πρώτη αποστολή της Ρωσίας στο φεγγάρι μετά από σχεδόν 5 δεκαετίες και στόχος ήταν να συγκεντρώσει δείγματα εδάφους, να τα «αναλύσει» και επίσης να κάνει «μακροπρόθεσμη επιστημονική έρευνα».

Όλα πήγαιναν όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα. Ο πύραυλος απογειώθηκε από το κοσμοδρόμιο Βαστότσνι, 5.500 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, στις 02:10 [σ.σ. ώρα Μόσχας και ώρα Ελλάδας] της Παρασκευής 11 Αυγούστου και τα πλάνα μεταδόθηκαν ζωντανά από τη Roscosmos.

Φωτογραφία του κρατήρα Zeeman που τράβηξε το Luna-25 πριν συντριβεί

Ο Σογιούζ 2,1 τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη μέσα σε 5 ημέρες και μετά ξεκίνησε την έρευνά του για να προσεδαφιστεί στο κατάλληλο σημείο στην περιοχή του νότιου πόλου του φεγγαριού τη Δευτέρα.

‼️ #Luna25: Today at 11:10 UTC, an impulse was given to transfer the spacecraft to a pre-landing orbit. During the operation, an emergency situation occurred, which didn’t allow the maneuver to be performed as planned. Currently, the specialists are analyzing the situation. pic.twitter.com/t3P9fOfLCz