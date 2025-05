Ρωσία: «Το ΝΑΤΟ πραγματοποιεί επιθετικές ενέργειες στην Βαλτική Θάλασσα» – Απόπειρα κατάσχεσης ρωσικού τάνκερ

Για «επιθετικές ενέργειες» στη Βαλτική Θάλασσα, που παρεμποδίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας κατηγόρησε η Ρωσία σήμερα (20.05.2025) το ΝΑΤΟ, μετά την προσπάθεια των αρχών της Εσθονίας να κατασχέσουν ένα δεξαμενόπλοιο.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Εσθονία επιχείρησε να κατασχέσει ένα τάνκερ για το οποίο υπήρχαν υποψίες ότι συνδέεται με τον «στόλο φάντασμα» που έχει η Ρωσία, με αποτέλεσμα ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος να παραβιάσει για λίγα λεπτά εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ.

Για το θέμα αυτό μίλησε σήμερα (20.05.2025) η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικώ,ν Μαρία Ζαχάροβα, λέγοντας πως η Μόσχα παρακολουθεί στενά τα γεγονότα στη Βαλτική Θάλασσα και θα αντιδράσει «στις παράνομες ενέργειες πλοίων του ΝΑΤΟ, αν εγείρουν κινδύνους».

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι όλα τα πλοία της μπορούν να διαπλέουν ελεύθερα τη Βαλτική και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να αναχαιτισθούν είναι επικίνδυνη.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Εσθονίας δήλωσε πως το πλοίο «Jaguar», που δεν φέρει σημαία και περιελήφθη την περασμένη εβδομάδα στον κατάλογο κυρώσεων της Βρετανίας, αρνήθηκε να συνεργαστεί όταν του ζητήθηκε να σταματήσει και στη συνέχεια οδηγήθηκε με συνοδεία σε ρωσικά χωρικά ύδατα.

Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου Su-35 προσέγγισε το δεξαμενόπλοιο και έκανε κύκλους πάνω από αυτό, πετώντας σε διεθνή εναέριο χώρο εκτός όταν παραβίασε τον εσθονικό εναέριο χώρο για λίγο κατά την πρώτη προσέγγισή του στο σημείο.

Πλάνα στο X που φέρεται να γυρίστηκαν από τη γέφυρα του δεξαμενόπλοιου δείχνουν ένα περιπολικό σκάφος του εσθονικού ΠΝ, ένα ελικόπτερο και ένα αεροπλάνο εκεί κοντά. Ένας αριθμός αναγνώρισης που φαίνεται στο βίντεο ταιριάζει με εκείνον του Jaguar.

