Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία σκότωσε 3 άτομα, ανάμεσά τους και 4χρονο παιδί

Μπορεί να προχωρούν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία όμως οι επιθέσεις της Μόσχας, δεν δείχνουν κάποια ύφεση.

Σε επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία σήμερα, Τρίτη 23.12.2025, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, σκοτώθηκαν με το μικρότερο θύμα να είναι 4 ετών, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «Αυτό το ρωσικό χτύπημα στέλνει ένα εξαιρετικά καθαρό μήνυμα για τις προτεραιότητες της Ρωσίας. Έγινε μια επίθεση ουσιαστικά εν μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό αυτού του πολέμου».

Last night, russia launched a massive attack across Ukraine, hitting at least 13 regions, President Volodymyr Zelenskyy @ZelenskyyUa confirmed.



More than 650 drones — many of them Shahed — and over 30 missiles targeted energy systems, civilian areas, and critical infrastructure… pic.twitter.com/rIxBplsw7v — ArmyInform (@armyinformcomua) December 23, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ουκρανός πρόεδρος, κάλεσε για ακόμη μία φορά τους Δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα.

Last night, russia launched a massive attack across Ukraine, hitting at least 13 regions, President Volodymyr Zelenskyy @ZelenskyyUa confirmed.



More than 650 drones — many of them Shahed — and over 30 missiles targeted energy systems, civilian areas, and critical infrastructure… pic.twitter.com/rIxBplsw7v — ArmyInform (@armyinformcomua) December 23, 2025

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους για να πλήξει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα σε νυχτερινές επιθέσεις σήμερα.

Η ίδια δήλωσε μέσω Telegram ότι ενεργειακές υποδομές στο δυτικό τμήμα της χώρας ήταν αυτές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές.