Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία σκότωσε 3 άτομα, ανάμεσά τους και 4χρονο παιδί

«Η Ρωσία έπληξε τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα με πάνω από 600 drones και δεκάδες πυραύλους», λέει το Κίεβο
Πυροσβέστης στην Ουκρανία
Μπορεί να προχωρούν οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία όμως οι επιθέσεις της Μόσχας, δεν δείχνουν κάποια ύφεση.

Σε επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία σήμερα, Τρίτη 23.12.2025, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, σκοτώθηκαν με το μικρότερο θύμα να είναι 4 ετών, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «Αυτό το ρωσικό χτύπημα στέλνει ένα εξαιρετικά καθαρό μήνυμα για τις προτεραιότητες της Ρωσίας. Έγινε μια επίθεση ουσιαστικά εν μέσω διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό αυτού του πολέμου».

Ο ουκρανός πρόεδρος, κάλεσε για ακόμη μία φορά τους Δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα.

 

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους για να πλήξει τον ουκρανικό ενεργειακό τομέα σε νυχτερινές επιθέσεις σήμερα.

Η ίδια δήλωσε μέσω Telegram ότι ενεργειακές υποδομές στο δυτικό τμήμα της χώρας ήταν αυτές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές.

Κόσμος
