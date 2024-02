Ρωσοαμερικανίδα συνελήφθη για προδοσία – Συγκέντρωνε χρήματα υπέρ της Ουκρανίας

Στη σύλληψη μιας γυναίκας ρωσικής και αμερικανικής υπηκοότητας προχώρησαν οι αρχές της Ρωσίας με την κατηγορία της «προδοσίας».

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τη γυναίκα για προδοσία στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ στα Ουράλια όρη: «Η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας έβαλε τέλος στο Γεκατερίνμπουργκ στις παράνομες δραστηριότητες μιας κατοίκου του Λος Άντζελες, ηλικίας 33 ετών, που έχει ρωσική και αμερικανική υπηκοότητα».

Η νεαρή γυναίκα, που δεν κατονομάστηκε, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για «προδοσία» επειδή συγκέντρωνε από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, «πόρους υπέρ μιας ουκρανικής οργάνωσης, η οποία στη συνέχεια τους χρησιμοποίησε για να αγοράσει ιατρικά εφόδια, εξοπλισμό, όπλα και πυρομαχικά για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας».

Βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο Ria Novosti δείχνει πράκτορα της FSB με καλυμμένα το πρόσωπο με μπαλακλάβα να βάζει χειροπέδες σε νεαρή γυναίκα που φορά λευκό μπουφάν και λευκό σκούφο κατεβασμένο ως τα μάτια της.

Και άλλοι Αμερικανοί πολίτες κρατούνται στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων ο δημοσιογράφος Έβαν Γκέρσκοβιτς ο οποίος συνελήφθη πριν από περίπου έναν χρόνο με την κατηγορία της κατασκοπείας επίσης στο Γεκατερίνμπουργκ.

🚨 Russia: American and Russian dual citizen, 33 year old woman charged with treason in Yekaterinburg. She was identified as partaking in anti-Kremlin / pro-Ukraine public gatherings in Los Angeles, where she lives, before visiting Russia.

PEOPLE – DO NOT GO TO RUSSIA. pic.twitter.com/AE9X0lwEqv