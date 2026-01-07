Ρώσος μεγιστάνας σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου στα Ουράλια – Η στιγμή της τραγωδίας

Ο Ρώσος πολυεκατομμυριούχος Ιλίας Γκιμαντουτντίνοφ, ιδρυτής της εταιρείας μεταφορών Tattranskom, με έδρα το Περμ, κοντά στα Ουράλια βρήκε τραγικό θάνατο. Το ιδιόκτητο ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο μεγιστάνας, κατέπεσε και συνετρίβη στο χιονισμένο έδαφος, στο πάρκο Ασάτλι της δυτικής Ρωσίας.

Στο ίδιο δυστύχημα όπου σκοτώθηκε ο μεγιστάνας Ιλίας Γκιμαντουτντίνοφ, έχασε τη ζωή του και ο Ελμίρ Κονιάκοφ, στέλεχος της ίδιας εταιρίας, ο οποίος επέβαινε, επίσης, στο μοιραίο ελικόπτερο.

Η τραγική πτώση καταγράφηκε σε βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή που οι έλικες μπλέκονται σε καλώδια ηλεκτροδότησης, παρασύροντας το ελικόπτερο σε δίνη προς το έδαφος.

Το σκούρο ελικόπτερο πετούσε σε σχετικά χαμηλό ύψος, όταν μπλέχτηκε στα καλώδια και στη συνέχεια συντρίβεται στο χιονισμένο πάρκο Ασάτλι.

Το ελικόπτερο, τύπου «Robinson R44 Raven I», παραγωγής δεκαετίας ’90, ήταν ιδιοκτησίας της εταιρείας του Γκιμαντουτντίνοφ, την Tattranskom, και σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης εκτελούσε μη εξουσιοδοτημένη πτήση.

Σε περαιτέρω ενημέρωση, η Εισαγγελία Μεταφορών Ουραλίων της Ρωσίας δημοσίευσε βίντεο από το σημείο της συντριβής, το οποίο δείχνει, επίσης, ότι το ελικόπτερο είχε μπλεχτεί σε καλώδια.

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία της τραγωδίας.