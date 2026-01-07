Κόσμος

Ρώσος μεγιστάνας σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου στα Ουράλια – Η στιγμή της τραγωδίας

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, το ελικόπτερο, τύπου «Robinson R44 Raven I», δεν είχε πάρει άδεια για τη συγκεκριμένη πτήση
Ρώσος μεγιστάνας νεκρός σε συντριβή ελικοπτέρου
πηγή φωτογραφίας Χ

Ο Ρώσος πολυεκατομμυριούχος Ιλίας Γκιμαντουτντίνοφ, ιδρυτής της εταιρείας μεταφορών Tattranskom, με έδρα το Περμ, κοντά στα Ουράλια βρήκε τραγικό θάνατο. Το ιδιόκτητο ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε ο μεγιστάνας, κατέπεσε και συνετρίβη στο χιονισμένο έδαφος, στο πάρκο Ασάτλι της δυτικής Ρωσίας.

Στο ίδιο δυστύχημα όπου σκοτώθηκε ο μεγιστάνας Ιλίας Γκιμαντουτντίνοφ, έχασε τη ζωή του και ο Ελμίρ Κονιάκοφ, στέλεχος της ίδιας εταιρίας, ο οποίος επέβαινε, επίσης, στο μοιραίο ελικόπτερο.

Η τραγική πτώση καταγράφηκε σε βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή που οι έλικες μπλέκονται σε καλώδια ηλεκτροδότησης, παρασύροντας το ελικόπτερο σε δίνη προς το έδαφος.

Το σκούρο ελικόπτερο πετούσε σε σχετικά χαμηλό ύψος, όταν μπλέχτηκε στα καλώδια και στη συνέχεια συντρίβεται στο χιονισμένο πάρκο Ασάτλι.

Το ελικόπτερο, τύπου «Robinson R44 Raven I», παραγωγής δεκαετίας ’90, ήταν ιδιοκτησίας της εταιρείας του Γκιμαντουτντίνοφ, την Tattranskom, και σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης εκτελούσε μη εξουσιοδοτημένη πτήση.

Σε περαιτέρω ενημέρωση, η Εισαγγελία Μεταφορών Ουραλίων της Ρωσίας δημοσίευσε βίντεο από το σημείο της συντριβής, το οποίο δείχνει, επίσης, ότι το ελικόπτερο είχε μπλεχτεί σε καλώδια.

 

Οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί η αιτία της τραγωδίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
624
334
131
116
103
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο δείχνει την ιδιοκτήτρια του μπαρ να φεύγει με την ταμειακή αγκαλιά λίγο μετά τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
Όπως αναφέρει Ιταλός δημοσιογράφος, υπάρχει ένα βίντεο και φέρεται να δείχνει την ιδιοκτήτρια του μπαρ Constellation, Τζέσικα Μορέτι, να τρέπεται σε φυγή λίγα λεπτά αφότου ξεκίνησε η φωτιά με τα έσοδα της ημέρας
Αποτελέσματα της πυρκαγιάς και της έκρηξης που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της γιορτής της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο Crans-Montana
Το Ιράν προειδοποιεί διαδηλωτές ενώ «βλέπει» ξένους πράκτορες και μισθοφόρους πίσω από τις κινητοποιήσεις
Το Ιράν εκτέλεσε άνδρα που καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ ενώ η Αυστραλία καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τη χώρα λόγω της τεταμένης κατάστασης
Ιράν
Newsit logo
Newsit logo