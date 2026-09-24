Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Στην Μόσχα θα ταξίδευα «μόνο πάνω σε πύραυλο» – Η ρωσική βρισιά που χρησιμοποίησε και η αντίδραση του Κρεμλίνου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει κάνει γνωστό με κάθε τρόπο ότι θα ήθελε συζητήσεις με τη Ρωσίας, όμως δεν πρόκειται για κανέναν λόγο να ταξιδέψει στη Μόσχα για την πραγματοποίησή τους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε μια πρόταση του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν για διεξαγωγή συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στη Μόσχα, δηλώνοντας ότι θα ταξίδευε στη ρωσική πρωτεύουσα μόνο «πάνω σε πύραυλο».

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Όταν ρωτήθηκε επανειλημμένα από δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης – στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ – πότε θα επισκεφθεί τη Μόσχα, ο Ζελένσκι απάντησε: «Πάνω σε πύραυλο!»

Στη σύντομη απάντησή του ο Ουκρανός πρόεδρος χρησιμοποίησε επίσης τη ρωσική λέξη «blyad» που χρησιμοποιείται να εκφράσει θυμό, έκπληξη ή αγανάκτηση και μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ως «διάολε» ή «γαμ@το», ανάλογα με τα συμφραζόμενα.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε από πολλά ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, με τα ρωσικά μέσα να λογοκρίνουν την υβριστική λέξη.

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Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα – που είναι μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη – ειρωνεύτηκε τον Ζελένσκι με αφορμή το βίντεο, υπονοώντας ότι φοβάται πως θα είχε θανάσιμη κατάληξη αν ταξίδευε στη Μόσχα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε την Τετάρτη 23.09.2026 με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, για να συζητήσουν τις προσπάθειες τερματισμού του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Όπως αναμενόταν, δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα αποτελέσματα μετά τη συνάντηση.

Ο Ζελένσκι έχει τονίσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί να συναντηθεί με τον Πούτιν για να συζητήσουν την επίλυση της σύγκρουσης. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα δεχόταν συνάντηση μόνο στη Μόσχα – αίτημα που ο Ζελένσκι απορρίπτει, όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, αλλά και για να αποφύγει να δώσει την εντύπωση ότι το Κίεβο υποκύπτει στη Μόσχα.