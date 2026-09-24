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Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει αντισυνταγματικά: Δεν δέχτηκε Politico, MS NOW και CNN στον Λευκό Οίκο παρά τη δικαστική εντολή

Παρά τη δικαστική απόφαση για την αποκατάσταση της πρόσβασής τους ο Ντόναλντ Τραμπ κράτησε κλειστές τις πόρτες του Λευκού Οίκου στους δημοσιογράφους
γραφείο
Το άδειο γραφείο του CNN στο Λευκό Οίκο / REUTERS/Evan Vucci/File Photo
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Ούτε οι δικαστικές αποφάσεις δεν κάμπτουν την πρωτοφανή απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει από τον Λευκό Οίκο τους δημοσιογράφους των Politico, MS NOW και CNN.

Η αυταρχική στάση του Αμεριναού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις όχι μόνο στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος απαγόρευσε λοιπόν σήμερα 24.09.2026 την είσοδο των δημοσιογράφων του Politico, του MS NOW και του CNN παρά την δικαστική απόφαση για την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων τριών μέσων ενημέρωσης.

Πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε ευθεία σύγκρουση και με το δικονομικό σύστημα των ΗΠΑ. Αξιοσημείωτο είναι ότι η διαπίστευση του δημοσιογράφου του Politico κατασχέθηκε, όπως ανακοίνωσε το ίδιο το Politico, λίγες ώρες αφού ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε την απαγόρευση του Ντόναλντ Τραμπ και δήλωσε ότι είναι πιθανότατα αντισυνταγματική.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε διατάξει την απαγόρευση της πρόσβασης των δημοσιογράφων των τριών μέσων ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο για 14 μέρες! Η δικαστική απόφαση ακύρωσε την απαγόρευση και αποτελεί ηχηρό χαστούκι για τον Τραμπ και την σύγκρουσή του με τα ΜΜΕ.

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