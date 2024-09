Ρουμανία: Φωτιά στη Βουλή – Ένας ύποπτος αναζητείται

Φωτιά εκδηλώθηκε μέσα στη Βουλή της Ρουμανίας, νωρίτερα την Τρίτη (17.09.2024). Οι αρχές αναζητούν ένα άτομο, που θεωρούν ύποπτο για εμπρησμό.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Ρουμανίας, ένας άνδρας που θεωρείται «επικίνδυνος», έβαλε φωτιά στο εσωτερικό της Βουλής, έπειτα από έναν διαπληκτισμό.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει μία τεράστια επιχείρηση για τη σύλληψή του.

«Ξέσπασε ένας καβγάς και ο άνδρας πέταξε κατόπιν μία εύφλεκτη ουσία» στον χώρο των επισκεπτών, ο οποίος βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου, προτού τραπεί σε φυγή», έγινε γνωστό από την αστυνομία, σε ένα δελτίο Τύπου.

Η φωτιά τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κανένας τραυματίας, όμως, περίπου 300 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν προληπτικά.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο Τύπου της ρουμανικής αστυνομίας, ο άνδρας δεν στόχευσε απευθείας ανθρώπους, αλλά στράφηκε εναντίον αντικειμένων στον χώρο. Θεωρείται «επικίνδυνο άτομο».

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου έδωσαν στη δημοσιότητα μία φωτογραφία του υπόπτου, ο οποίος εμφανίζεται να φοράει ένα καρό πουκάμισο και να κρατάει ένα μαύρο σακίδιο πλάτης.

In Romania, the President of the Chamber of Deputies, Daniel Suciu, reported that an unidentified person set fire to the Parliament building using gasoline. Suciu stated that legal actions will be taken in response. pic.twitter.com/x05vLyiYtT

Romanian Police is looking for an individual that set on fire one of the shops inside the Parliament building. Seems that he used a Molotov cocktail after an argue with the sales person. No one was hurt. #Romania #incident #Parliament pic.twitter.com/aZxBYxBJDJ