Ρουμανία: Ποινική δίωξη κατά του ακροδεξιού υποψηφίου για την προεδρία – Οι υποψίες για «ρωσική ανάμιξη»

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν σήμερα (26.02.2025) στην υπόθεση των προεδρικών εκλογών που ακυρώθηκαν πέρσι στην Ρουμανία, του περασμένου έτους, με την ποινική δίωξη εις βάρους του φιλορώσου υποψηφίου για την προεδρία, Καλίν Γκεοργκέσκου.

Ειδικότερα, η εισαγγελία του Βουκουρεστίου άσκησε ποινική δίωξη κατά του ακροδεξιού πολιτικού για «ψευδείς δηλώσεις» αναφορικά με τις πηγές χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας, σε μια ακόμη εξέλιξη των πολιτικών αναταραχών στη Ρουμανία.

«Ο εισαγγελέας διέταξε την έναρξη ποινικής δίωξης», ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωσή της χωρίς να αναφέρει το όνομα του Καλίν Γκεοργκέσκου. Δικαστική πηγή επιβεβαίωσε αργότερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η δίωξη στοχεύει όντως τον ακροδεξιό υποψήφιο.

Οι ρουμανικές προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου αμαυρώθηκαν από υποψίες για ρωσική ανάμειξη, οδηγώντας το ρουμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο να ακυρώσει συνολικά τις εκλογές, απόφαση χωρίς προηγούμενο που βύθισε τη χώρα σε σοκ.

Ο Γκεοργκέσκου επικράτησε στον πρώτο γύρο προς γενική κατάπληξη, σαρώνοντας τα φαβορί που προέρχονταν από κυβερνητικά κόμματα. Άγνωστος στην πολιτική σκηνή της χώρας μέχρις ότου οι ακραίες φιλορωσικές απόψεις του προσελκύσουν προσοχή και ενδιαφέρον σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδίως στο Tik Tok.

