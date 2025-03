Ρούμπιο: «Ο Ζελένσκι πρέπει να ζητήσει συγνώμη που χάσαμε τον χρόνο μας» – «Δεν οφείλω καμία συγνώμη» απάντησε ο Ουκρανός Πρόεδρος

Η επεισοδιακή συνάντηση και έντονη λογομαχία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες (28.02.2025) στον Λευκό Οίκο, προκάλεσε ιδιαίτερη αμηχανία στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής προχώρησε σε δηλώσεις μετά το φιάσκο στο Οβάλ Γραφείο, με τον Μάρκο Ρούμπιο να καλεί τον Ουκρανό Πρόεδρο να ζητήσει συγνώμη για τα όσα εξελίχθηκαν μπροστά στις κάμερες και αποτελούν πρώτη είδηση σήμερα (01.03.2025) στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε πως ο Ζελένσκι θα πρέπει «να ζητήσει συγγνώμη επειδή χάσαμε τον χρόνο μας σε μια συνάντηση που θα τελείωνε με αυτόν τον τρόπο», όπως μετέδωσε και το δίκτυο ενημέρωσης CNN.

Λίγες ώρες μετά την επεισοδιακή συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στο Fox News πως δεν θεωρεί ότι οφείλει να ζητήσει «συγγνώμη» από τον Αμερικανό ομόλογό του.

«Σέβομαι τον πρόεδρο (Τραμπ) και σέβομαι τον αμερικανικό λαό», είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, υποστηρίζοντας ότι είχε μια «ανοικτή και πολύ ειλικρινή» συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

.@SecRubio: “There was no need for [Zelenskyy] to go in there and become antagonistic … I think he should apologize for wasting our time for a meeting that was gonna end the way it did!” pic.twitter.com/LX3U7t7ueV