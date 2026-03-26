Ρούτε: Το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει εδώ και καιρό την απειλή του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν – Ρωσία, Βόρεια Κορέα και Κίνα συνεργάζονται στενά με την Τεχεράνη

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει σύρει τα μύρια όσα για το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους του, αλλά και να απειλεί ακόμη και με αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμμαχία, όμως ο Μαρκ Ρούτε όπως είναι λογικό καταπραΰνει τα πνεύματα, κρατώντας ισορροπίες.

«Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει εδώ και καιρό την απειλή που το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν αντιπροσωπεύει για τους συμμάχους. Αυτό που κάνουν σήμερα οι ΗΠΑ είναι να μειώνουν τις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητές του», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο παρουσίασης της Ετήσιας Έκθεσης του ΝΑΤΟ για το 2025, ο οποίος απάντησε πολύ διπλωματικά και σε ερωτήσεις σχετικά με όσα έχει δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για τους συμμάχους του.

Ο Μαρκ Ρούτε αναφέρθηκε στην εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων, κάνοντας λόγο για την επίθεση στη βρετανο – αμερικανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία. Όπως είπε, «το λογικό συμπέρασμα είναι ότι το Ιράν διαθέτει πλέον όλο και πιο επικίνδυνες δυνατότητες για τους συμμάχους. Το θετικό είναι ότι το ΝΑΤΟ στέκεται σταθερά στο πλευρό των συμμάχων».

Απειλή για τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη η πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα του Ιράν

Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, από την έδρα της στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είχε πάντα «σαφή θέση απέναντι στο Ιράν», τονίζοντας ότι η κατοχή πυρηνικής ή πυραυλικής ικανότητας από την Τεχεράνη, αποτελεί απειλή όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την Ευρώπη.

«Το Ιράν αποτελεί πηγή χάους για την περιοχή και τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια», είπε, προσθέτοντας πως αυτό που κάνουν οι ΗΠΑ είναι να αποδυναμώνουν αυτή την ικανότητα.

Αναφορικά, με τις διαφορετικές φωνές που εκφράζονται από τα μέλη της Συμμαχίας, ο ίδιος τόνισε ότι «δεν υπάρχει ομοφωνία στη Συμμαχία. Πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Είναι μια συμμαχία δημοκρατιών. Όμως, όσον αφορά τη μη αποδοχή της κατοχής πυρηνικής και πυραυλικής ικανότητας από το Ιράν, όλοι συμφωνούμε» τόνισε.

Τι είπε για τις σχέσεις Ιράν και Ρωσίας

Για τις σχέσεις μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο, καθώς έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια. «Γνωρίζουμε ότι το Ιράν, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και η Κίνα συνεργάζονται στενά. Γνωρίζουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους προμηθευτές βασικού εξοπλισμού που χρειάζεται η Ρωσία για να συνεχίσει και να ενισχύσει τις ενέργειές της στο πλαίσιο του αδικαιολόγητου πολέμου που έχει εξαπολύσει κατά της Ουκρανίας».

Ο Μαρκ Ρούτε ρωτήθηκε και για την ενόχληση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την καθυστέρηση της ανταπόκρισης των Ευρωπαίων στην έκκλησή του για τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας πως «υπάρχει κάποια απογοήτευση απέναντι στους Ευρωπαίους, οι οποίοι χρειάστηκαν χρόνο για να ανταποκριθούν στο αίτημά του όσον αφορά το ζήτημα της διασφάλισης της ελεύθερης πρόσβασης στις θαλάσσιες οδούς».

Παράλληλα, απάντησε και στο επιχείρημα των Ευρωπαίων ότι δεν ενημερώθηκαν από την Ουάσιγκτον για το ότι επρόκειτο να επιτεθεί στο Ιράν, επισημαίνοντας πως οι ΗΠΑ ήθελαν να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει διαρροή πληροφοριών.

Τόνισε ότι πλέον περισσότερες από 30 χώρες έχουν δεσμευτεί να συγκεντρωθούν, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα και να διασφαλίσουν ότι οι θαλάσσιες οδοί με τα Στενά του Ορμούζ να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, θα παραμείνουν ανοιχτές.

«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ»

Ο Μαρκ Ρούτε αναφέρθηκε στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία λέγοντας πως «θα κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ και η κατάρριψη αυτών των τριών πυραύλων αποτελεί σαφή απόδειξη αυτού».

Αναφερόμενος στον αμυντικό εξοπλισμό, δήλωσε ότι «βλέπουμε ξεκάθαρα πως ο κόσμος μας αλλάζει συνεχώς και προσαρμοζόμαστε ώστε να παραμείνουμε προετοιμασμένοι». Όπως είπε, «η εικόνα των απειλών για το 2025 καθιστά σαφές ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα».

Σε επίμονες ερωτήσεις για την κριτική που δέχθηκε το ΝΑΤΟ από τον αμερικανό πρόεδρο, ο Μαρκ Ρούτε απάντησε διπλωματικά, εστιάζοντας στη συμβολή του Ντόναλντ Τραμπ στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών της Συμμαχίας, καθώς και στη συμβολή του στις συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Δεν πιστεύω ότι με την παρούσα αμερικανική διοίκηση, το σύνολο του ΝΑΤΟ θα είχε φτάσει το 2% μέχρι το τέλος του 2025».

«Τέλος, θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ να ανοίξει ξανά τον διάλογο με τη Ρωσία, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί τελικά μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία», συμπλήρωσε.