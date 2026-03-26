Νέες απειλές Τραμπ σε ΝΑΤΟ και Ιράν: «Ας σοβαρευτούν γρήγορα οι Ιρανοί διαπραγματευτές πριν να είναι πολύ αργά»

Κατά των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ, στράφηκε αυτή τη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τες πως δεν βοήθησαν καθόλου τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν. Εκτίμησε μάλιστα -για ακόμη μία φορά- πως οι στρατιωτικές δυνάμεις της Τεχεράνης, έχουν ήδη καταστραφεί. Σχετικά με το «θρίλερ» των διαπραγματεύσεων, «συμβούλευσε» το Ιράν να «σοβαρευτεί», πριν να είναι πολύ αργά.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Truth Social, την Πέμπτη (26.03.2026), ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε το Ιράν «παράφρονο κράτος». Σχετικά με τις χώρες του ΝΑΤΟ, υποστήριξε πως δεν έκαναν τίποτα για να βοηθήσουν στον πόλεμο, κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσουν ποτέ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ακόμα πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται «τίποτα» από το ΝΑΤΟ, δίνοντας το μήνυμα πως ΗΠΑ και Ισραήλ μπορούν να καταφέρουν μόνες τους την νίκη στον πόλεμο κατά του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν με το παράφρονο κράτος, πλέον στρατιωτικά κατεστραμμένο, του Ιράν. Οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ, αλλά “μην ξεχάσετε ποτέ” αυτή την πολύ σημαντική χρονική στιγμή!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δεύτερη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως το Ιράν ικετεύει να κλείσει ειρηνευτική συμφωνία με των ΗΠΑ αν και δηλώνουν πως εξετάζουν τις αμερικανικές προτάσεις.

Απείλησε την Τεχεράνη να «σοβαρευτεί σύντομα πριν να είναι αργά» γιατί αν δεν γίνει αυτό, μετά δεν θα υπάρχει γυρισμός.

«Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και “παράξενοι”. Μας “ικετεύουν” να κλείσουμε συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν καταστραφεί στρατιωτικά, χωρίς να μπορέσουν να ανακάμψουν ποτέ, και όμως δηλώνουν δημοσίως ότι απλώς “εξετάζουν την πρότασή μας”. Λάθος. Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, δεν υπάρχει γυρισμός πίσω, και δεν θα είναι ωραίο», έγραψε στη δεύτερη ανάρτησή του.

Οι χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ έχουν πάρει «αποστάσεις» από τις ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο που ξεκίνησαν μαζί με το Ισραήλ κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Αν και το ιρανικό «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει προβλήματα στις οικονομίες και των συγκεκριμένων χωρών, οι ηγέτες τους ξεκαθαρίζουν πως δεν θέλουν να εμπλακούν στον πόλεμο και επιμένουν για έναρξη των διαπραγματεύσεων και λήξη των εχθροπραξιών.