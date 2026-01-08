Σάλος με το Grok του Μασκ και τις ημίγυμνες φωτογραφίες γυναικών και παιδιών – «Έγδυσε» και την Κέιτ Μίντλετον

Μπελάδες για τον Έλον Μασκ μετά την αποκάλυψη ότι το Grok, το chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) που είναι ενσωματωμένο στο X (πρώην Twitter), χρησιμοποιείται για την αλλοίωση φωτογραφιών και τη δημιουργία σεξουαλικών εικόνων γυναικών και παιδιών χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Θύματα έπεσαν και διάσημες προσωπικότητες, ανάμεσά τους και η Κέιτ Μίντλετον.

Όλα ξεκίνησαν όταν χιλιάδες χρήστες άρχισαν να βλέπουν αναρτήσεις με παραποιημένες φωτογραφίες (είτε με μπικίνι, είτε γυμνές) γυναικών και παιδιών, αλλά και της Κέιτ Μίντλετον, προϊόν deepfake του γνωστού Grok, του AI chatbot του Χ.

Αυτό προέκυψε καθώς χρήστες του μέσου μπορούσαν να παραγγείλουν μια φωτογραφία βασιζόμενη σε πραγματική εικόνα.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες Αρχές. Το υλικό με τις φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον έχει διαγραφεί.

Την ίδια στιγμή, η Κομισιόν έδωσε εντολή προς το Χ για τη διατήρηση εσωτερικών εγγράφων και δεδομένων του Grok μέχρι το τέλος του 2026.

Από την πλευρά της, η Ofcom, ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι υπεύθυνη για υπηρεσίες επικοινωνίας όπως η τηλεόραση και τα social media, απαίτησε άμεσα εξηγήσεις από την X σχετικά με το γεγονός ότι δεν συμμορφώνεται με τους νόμους περί διαδικτυακής ασφάλειας.

Εκπρόσωπος της Ofcom δήλωσε στα βρετανικά μέσα: «Η αντιμετώπιση της παράνομης διαδικτυακής βλάβης και η προστασία των παιδιών παραμένουν επείγουσες προτεραιότητες για την Ofcom. Γνωρίζουμε τις σοβαρές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με ένα άρθρο στο Grok on X που παράγει γυμνές εικόνες ανθρώπων και σεξουαλικοποιημένες εικόνες παιδιών.

Έχουμε επικοινωνήσει επειγόντως με την X και την xAI [το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης] για να κατανοήσουμε ποια μέτρα έχουν λάβει για να συμμορφωθούν με τα νόμιμα καθήκοντά τους για την προστασία των χρηστών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με βάση την απάντησή τους, θα προβούμε σε ταχεία αξιολόγηση για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανά ζητήματα συμμόρφωσης που δικαιολογούν διερεύνηση».

Την Κυριακή (04.01.2026) η πλατφόρμα εξέδωσε προειδοποίηση προς τους χρήστες να μην χρησιμοποιούν το Grok για τη δημιουργία παράνομου περιεχομένου.

Ο Μασκ, από την πλευρά του, προειδοποίησε όποιον ζητήσει από την Τεχνητή Νοημοσύνη να δημιουργήσει παράνομο περιεχόμενο ότι «θα υποστεί τις ίδιες συνέπειες» σαν να το ανέβαζε ο ίδιος.

Κομισιόν: Οδηγία στο Χ να διατηρήσει εσωτερικά έγγράφα και δεδομένα του Grok

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε εντολή στην πλατφόρμα X του Μασκ να διατηρήσει όλα τα εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok έως το τέλος του 2026, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι οι εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που διακινούνται στην πλατφόρμα X είναι παράνομες και αποτρόπαιες ενώνοντας την φωνή της με την χορεία των αξιωματούχων σε όλον τον κόσμο που καταδικάζουν την σωρεία κρουσμάτων δημοσίευσης μη συναινετικού οπτικού υλικού στην πλατφόρμα.

Η Κομισιόν αποφάσισε έτσι να παρατείνει εντολή διατήρησης στοιχείων που είχε αποσταλεί στο X πέρυσι, η οποία αφορούσε τους αλγορίθμους και τη διασπορά παράνομου περιεχομένου, δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ο εκπρόσωπος Τομά Ρενιέ.

«Αυτό σημαίνει ότι λέμε σε μια πλατφόρμα: κρατήστε τα εσωτερικά σας έγγραφα, μην τα ξεφορτωθείτε, διότι έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τη συμμόρφωσή σας… και πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε πρόσβαση σε αυτά αν το ζητήσουμε ρητά», είπε ο εκπρόσωπος.

Πρόσθεσε δε ότι η κίνηση αυτή δεν σημαίνει πως η Κομισιόν έχει ξεκινήσει νέα επίσημη έρευνα βάσει του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA).