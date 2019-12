Σάλος στην Ιταλία με τον Σαλβίνι και τη νεαρή με το… μεσαίο δάχτυλο

Βασικά, ήταν ο Σαλβίνι εκείνος που προκάλεσε το χαμό με μια ανάρτησή του στο twitter. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Ο Ματέο Σαλβίνι, πρώην υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας και ηγέτης της ακροδεξιάς Λέγκας, πετούσε από το Μπάρι για το Μιλάνο. Δίπλα του καθόταν η 19χρονη Έρικα Λάμπε. Δεν ήταν γνωστή, την έκανε όμως η κίνησή της και ο Σαλβίνι.

Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο Σαλβίνι πήρε έναν υπνάκο. Και η 19χρονη άρπαξε την ευκαιρία, τράβηξε μια selfie και ύψωσε το μεσαίο της δάχτυλο. Έκανε το μεγάλο “λάθος” να ανεβάσει τη φωτογραφία στο λογαριασμό της στο Instagram.

Και εκεί, τη βρήκε ο Σαλβίνι. Που γράφοντας στα παλιά του τα παπούτσια κάθε νόμο περί προσωπικών δεδομένων, πήρε τη φωτογραφία της 19χρονης με τον ίδιο να κοιμάται κι εκείνη να κάνει την πιο γνωστή χειρονομία παγκοσμίως, την ανέβασε στον λογαριασμό του στο twitter κι έγραψε: «τι ωραία να ταξιδεύεις με ευγενικούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να διαδηλώνουν κατά του μίσους, της βίας και των προσβολών».

Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate!

E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione😂 pic.twitter.com/jhfQaG3f99

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 18, 2019