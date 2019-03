Σάλος στην Καλιφόρνια: Μαθητές χαιρετούν ναζιστικά πάνω από σβάστικα φτιαγμένη από ποτήρια…

Οι εικόνες δεν άργησαν να κάνουν το γύρω των social media. Και να προκαλέσουν φυσικά σάλο. Όλα έγιναν το περασμένο Σαββατοκύριακο, με πρωταγωνιστές του λυκείου Νιούπορτ Χάρμπορ, στην Καλιφόρνια. Χαμογελώντας και με ποτήρια στα χέρια, οι μαθητές σηκώνουν τα χέρια τους και χαιρετούν ναζιστικά, ενώ μπροστά τους έχουν την αυτοσχέδια σβάστικα…

Scrolling through Snapchat and see this from a Newport high school party. Absolutely disgusting. pic.twitter.com/PLuFS0s9Lp

— Ava (@itsavarose_) March 3, 2019