Σάλος στο Πεντάγωνο: Ο Πιτ Χέγκσεθ ξόδεψε 93 δισ. δολάρια σε έναν μήνα – Καβούρι Αλάσκας, μπριζόλες ribeye, πιάνο και παιδικά αυτοκόλλητα

Σάλος και οργή έχει ξεσπάσει στο Πεντάγωνο με τις πολυτελείς αγορές που ενέκρινε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Καβούρι, αστακός, iPads και… πιάνο στη λίστα αγορών που έφτασε τα 93 δισ. δολάρια σε έναν μόλις μήνα – με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μαίνεται για 12η μέρα.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, φέρεται να ενέκρινε δαπάνες πάνω από 93 δισ. δολαρίων από τα χρήματα των φορολογουμένων των ΗΠΑ μέσα στον Σεπτέμβριο, με τις αγορές να περιλαμβάνουν από ακριβά τρόφιμα και μουσικά όργανα έως τεχνολογικό εξοπλισμό.

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από την προθεσμία που συχνά αποκαλείται «Amazon Prime Day» για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία οι κρατικοί οργανισμοί πρέπει να ξοδέψουν τα κονδύλια του ετήσιου προϋπολογισμού τους μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, διαφορετικά τα χάνουν.

Σύμφωνα με στοιχεία της ομάδας ελέγχου δημόσιων δαπανών, ο Χέγκσεθ έδωσε το «πράσινο φως» δαπάνες ύψους 93,4 δισ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο του 2025 σε επιχορηγήσεις και συμβάσεις.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δαπανήσει ποτέ ομοσπονδιακή υπηρεσία σε έναν μόνο μήνα.

Μάλιστα, πάνω από τα μισά χρήματα – περίπου 50,1 δισ. δολάρια – διατέθηκαν μέσα στις τελευταίες πέντε εργάσιμες ημέρες του μήνα. Στόχος ήταν να εξαντληθεί το υπόλοιπο του ετήσιου προϋπολογισμού του Πενταγώνου, ο οποίος είχε οριστεί στα 849,8 δισεκατομμύρια δολάρια από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ακριβό φαγητό για τα στρατεύματα

Ένα σημαντικό μέρος των δαπανών αφορούσε τρόφιμα. Μόνο τον Σεπτέμβριο, το Πεντάγωνο αγόρασε βασιλικό καβούρι Αλάσκας αξίας άνω των 2 εκατ. δολαρίων.

Οι αγορές περιλάμβαναν επίσης:

15,1 εκατ. δολάρια για μπριζόλες ribeye

6,9 εκατ. δολάρια για ουρές αστακού

1 εκατ. δολάρια για σολομό

26.000 δολάρια για τραπέζια προετοιμασίας σούσι

Το λεγόμενο γεύμα «surf and turf» – που συνδυάζει θαλασσινά («surf» – θάλασσα) και κόκκινο κρέας («turf» – ξηρά) στο ίδιο πιάτο – θεωρείται από πολλούς στον στρατό ένδειξη ότι επίκειται ανάπτυξη στρατευμάτων ή επιχειρήσεις. Όπως αναφέρει το Military.com, τέτοιες προμήθειες συχνά αποτελούν «προάγγελο αποστολών, πολεμικών επιχειρήσεων ή μακροχρόνιων αποστολών».

Το Πεντάγωνο δεν παρέλειψε ούτε τα γλυκά:

124.000 δολάρια για μηχανές παγωτού

139.224 δολάρια για ντόνατς

Δισεκατομμύρια για τεχνολογία, έπιπλα και τα παράξενα

Μεγάλο μέρος των χρημάτων διοχετεύθηκε σε πληροφοριακά συστήματα και τηλεπικοινωνίες, με δαπάνες περίπου 5,9 δισ. δολαρίων.

Μόνο στο Apple Store δαπανήθηκαν τουλάχιστον 5,3 εκατ. δολάρια, μεταξύ άλλων για 400 νέα iPads συνολικής αξίας 315.200 δολαρίων.

Ανάμεσα στις πιο ασυνήθιστες δαπάνες ήταν:

98.329 δολάρια για ένα πιάνο Steinway για την κατοικία του αρχηγού του επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας

για ένα για την κατοικία του αρχηγού του επιτελείου της Πολεμικής Αεροπορίας 21.750 δολάρια για ένα ειδικά κατασκευασμένο φλάουτο Muramatsu

για ένα ειδικά κατασκευασμένο φλάουτο Muramatsu 3.160 δολάρια για αυτοκόλλητα παιδικών χαρακτήρων, όπως τα Paw Patrol και Dora the Explorer

Μεγάλο ποσό δαπανήθηκε επίσης για εξοπλισμό και έπιπλα εγκαταστάσεων του υπουργείου Άμυνας. Συνολικά οι αγορές επίπλων έφτασαν τα 225,6 εκατ. δολάρια τον Σεπτέμβριο.

Μεταξύ των μεγαλύτερων αγορών ήταν:

60.719 δολάρια για καρέκλες της Herman Miller

12.540 δολάρια για βάσεις καλαθιών φρούτων

Πολιτικές αντιδράσεις

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, επιβεβαίωσε τις δαπάνες και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Χέγκσεθ.

Σε ανάρτησή του στα social media δήλωσε:

«Ο Χέγκσεθ ξόδεψε 93 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε έναν μήνα – περίπου όσο θα κόστιζε η επέκταση των φορολογικών πιστώσεων του Obamacare για τρία ολόκληρα χρόνια».