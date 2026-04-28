Ντόναλντ Τραμπ: Θεωρίες συνωμοσίας υποστηρίζουν ότι σκηνοθετεί ο ίδιος τις απόπειρες δολοφονίας του

Ένα κύμα ψευδών ειδήσεων κατακλύζει το ίντερνετ μετά την επίθεση, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (25.04.2026), στο γκαλά των δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, τροφοδοτώντας θεωρίες συνωμοσίας σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σκηνοθετεί απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του για να αποκομίσει πολιτικό όφελος.

Χθες Δευτέρα, ασκήθηκε δίωξη σε έναν 31χρονο από την Καλιφόρνια για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, την τρίτη σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ σε λιγότερο από δύο χρόνια. Ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, αναφέρει ότι σε αλλεπάλληλες αναρτήσεις στα social media από λογαριασμούς κατά του Αμερικανού προέδρου αναπαράγεται χωρίς αποδείξεις μια θεωρία που ισχυρίζεται ότι οι πρόσφατοι πυροβολισμοί ήταν σκηνοθετημένοι.

Σύμφωνα με τον οργανισμό παρακολούθησης της παραπληροφόρησης NewsGuard, οι αναρτήσεις που πρόβαλαν αυτόν τον ισχυρισμό συγκέντρωσαν συνολικά 80 εκατομμύρια θεάσεις μόνο στην πλατφόρμα X, την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Σε πολλούς από αυτούς τους λογαριασμούς είχαν διατυπωθεί παρόμοιοι ισχυρισμοί και για τις δύο άλλες απόπειρες δολοφονίας κατά του Τραμπ το 2024 –σε μια προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια και σε ένα γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα–, ότι δηλαδή ήταν σκηνοθετημένες.

Αυτή η θεωρία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από το κίνημα που οι ερευνητές αποκαλούν «BlueAnon», μια συνωμοσιολογική ομάδα της αριστεράς, το όνομα της οποίας παραπέμπει στο ακροδεξιό συνωμοσιολογικό κίνημα QAnon.

«Ορισμένες δημοφιλείς αναρτήσεις που είδαμε αναφέρουν ρητά ότι αυτά τα προηγούμενα γεγονότα είναι η απόδειξη πως οι σκηνοθετημένες απόπειρες δολοφονίας αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Τραμπ για να προκαλέσει τη συμπάθεια και να αποσπάσει την προσοχή από τη δυσμενή για τον ίδιο κάλυψη των μέσων ενημέρωσης», είπε η Σοφία Ρούμπινσον του NewsGuard.

Εμπορική εκμετάλλευση

Ρωσικά ή ιρανικά μέσα ενημέρωσης συμμετείχαν επίσης στη διάδοση θεωριών συνωμοσίας, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο δράστης διατηρούσε δεσμούς με τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με το βρετανικό ινστιτούτο προβληματισμού Institute for Strategic Dialogue.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, ακόμη και ινφλουένσερ του κινήματος MAGA του Τραμπ πρόβαλλαν θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες η απόπειρα δολοφονίας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στην Πενσιλβάνια το 2024 ήταν σκηνοθετημένη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η τάση αυτή αποδεικνύει ότι οι Αμερικανοί, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, είναι επιρρεπείς στην υιοθέτηση συνωμοσιολογικών θεωριών και στρέφονται ολοένα και περισσότερο στους ινφλουένσερ για την ενημέρωσή τους, παρά στα παραδοσιακά μέσα.

Η τελευταία θεωρία λέει ότι ο Τραμπ είναι «μετρ της χειραγώγησης και θα έκανε τα πάντα για να κερδίσει τις εκλογές του 2024, ακόμη και να προσλάβει κάποιον να τον πυροβολήσει», εξήγησε ο Μάικ Ρότσιλντ, ερευνητής ειδικευμένος στις θεωρίες συνωμοσίας.

Αυτό το αφήγημα κερδίζει έδαφος τους τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ο πρόεδρος επικρίνεται ολοένα και περισσότερο, όχι μόνο από τους Δημοκρατικούς αλλά και από ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, επειδή εξαπέλυσε στα τέλη Φεβρουαρίου αυτόν τον πόλεμο που οδήγησε στην αύξηση της τιμής της ενέργειας στις ΗΠΑ.

Ο πόλεμος ανέδειξε επίσης τον διχασμό του κινήματος MAGA, αφού ορισμένοι πρώην υποστηρικτές του προέδρου, όπως ο πρώην παρουσιαστής του καναλιού Fox News Τάκερ Κάρλσον, καταδίκασαν την απόφαση του Τραμπ να εγκαταλείψει την πολιτική της «μη παρέμβασης».

Η παραπληροφόρηση μπορεί εξάλλου να ευδοκιμήσει εύκολα στο διαδίκτυο, επειδή οι πλατφόρμες περιορίζουν τις ομάδες ελέγχου του περιεχομένου τους.