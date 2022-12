Μην βιαστείτε να πείτε ότι η σειρά ταινιών RoboCop ανήκει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, διότι ο ήρωας των φιλμ αυτών ο αστυνομικός – ρομπότ ενδέχεται να αναβιώσει στην πραγματικότητα, καθώς ο δήμος του Σαν Φρανσίσκο θέλει να επιτρέψει στην αστυνομία της πόλης των ΗΠΑ να χρησιμοποιεί ρομπότ που θα σκοτώνουν. Και μάλιστα έχει βάλει ήδη μπροστά το όλο σχέδιο.

Η δημοτική αρχή του Σαν Φρανσίσκο προωθεί ένα σχέδιο απόφαση που έχει προκαλέσει πολεμική ατμόσφαιρα στην πόλη των ΗΠΑ, καθώς πολλοί δεν θέλουν να δουν να γίνεται πραγματικότητα το σενάριο του RoboCop. Η αστυνομία πάντως, υπερασπίστηκε χθες Πέμπτη (1.12.2022) το σχέδιο για τα ρομπότ που θα επιβάλλουν την τάξη ακόμα και σκοτώνοντας κάνοντας λόγο για «λύση της ύστατης προσφυγής».

Την περασμένη Τρίτη, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης των ΗΠΑ ενέκρινε, με 8 ψήφους υπέρ έναντι τριών κατά, απόφαση που προβλέπει τη χρήση από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης ρομπότ ικανών να σκοτώνουν σε ακραίες περιπτώσεις, όπως σε τρομοκρατικές ενέργειες ή μαζικούς σκοτωμούς με τη χρήση πυροβόλων όπλων, που είναι τραγικά συχνοί στις ΗΠΑ.

Η απόφαση αναμένεται να επισημοποιηθεί οριστικά στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που προβλέπεται να διεξαχθεί την Τρίτη 6η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times. Το όλο θέμα πάντως, έχει διχάσει την πόλη και έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Οι πολέμιοί της απόφασης φοβούνται πως θα οδηγήσει σε κλιμάκωση της αστυνομικής βίας. «Η χρήση ρομπότ σε δυνητικά φονικές καταστάσεις θα είναι ύστατη επιλογή», διαβεβαίωσε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε η υπηρεσία του ο αρχηγός της αστυνομίας του Σαν Φρανσίσκο, ο Γουίλιαμ Σκοτ.

«Ζούμε σε μια εποχή που η μαζική βία γίνεται πιο συχνή», επέμεινε. «Χρειαζόμαστε αυτή την επιλογή για να μπορούμε να σώσουμε ζωές σε περίπτωση που αυτό το είδος τραγωδίας εκτυλιχτεί στην πόλη μας», πρόσθεσε για το θέμα των ρομπότ ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης των ΗΠΑ.

Μόνο ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομίας θα μπορούν να διατάξουν χρήση ρομπότ για να σκοτωθεί ύποπτος, διαβεβαιώνει η ανακοίνωση.

Η αστυνομία της πόλης των ΗΠΑ διαθέτει ήδη ρομπότ που μπορεί να ελέγχει από απόσταση και χρησιμοποιεί όταν δέχεται ειδοποιήσεις για τοποθέτηση βομβών, για τον χειρισμό δυνητικά επικίνδυνων υλικών και «σε άλλα περιστατικά όπου οι αστυνομικοί πρέπει να κρατήσουν τις αποστάσεις τους ώσπου να είναι ασφαλής η τοποθεσία», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

Η νέα πολιτική θα επιτρέπει να χρησιμοποιούνται ρομπότ για να τοποθετούν «εκρηκτική ύλη» ικανή να «εξουδετερώσει ή να αποπροσανατολίσει κάποιον ένοπλο, βίαιο ή επικίνδυνο ύποπτο που απειλεί να αφαιρέσει ζωές», συνέχισε η αστυνομία.

«Τα ρομπότ που θα είναι εξοπλισμένα κατ’ αυτό τον τρόπο θα χρησιμοποιούνται μόνο για να σωθούν ζωές αθώων», επέμεινε.

Πρόκειται για «φρικτή πολιτική», ιδέα «εντελώς αντίθετη από το πως θα έπρεπε να χρησιμοποιεί τα ρομπότ η αστυνομία», ήταν η αντίδραση μέσω Twitter του Πολ Σάρι, αντιπροέδρου του Κέντρου για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια (Center for a New American Security), ινστιτούτου μελετών με έδρα την Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.

