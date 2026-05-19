Τουρκία: Βίντεο ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς με τους 6 νεκρούς – Σκότωσε την σύζυγό του και άνοιξε πυρ διαφορετικά σημεία

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Μερσίνη της Τουρκίας, τη Δευτέρα (18.05.2026) κατά τη διάρκεια διαφορετικών επεισοδίων με πυροβολισμούς με δράστη τον ίδιο άνθρωπο. Ο 37χρονος που κατηγορείται για τις ένοπλες επιθέσεις, αφού σκότωσε την πρώην σύζυγό του, εισέβαλε σε εστιατόριο, τραυματίζοντας πελάτες και προσωπικό και στη συνέχεια πυροβόλησε έναν βοσκό που βρήκε στον δρόμο του και επιτέθηκε σε βενζινάδικο.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν συνολικά 8 άτομα, ενώ 6 υπέκυψαν στα τραύματά τους. Ανάμεσα σε αυτούς και η 32χρονη Αρζού, σύζυγος του 37χρονου που κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση που συντάραξε την Τουρκία. Ο 37χρονος αφού πυροβόλησε μέχρι θανάτου την σύζυγό του, στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Οδήγησε μέχρι την περιοχή Ταρσό και άνοιξε πυρ στο εστιατόριο.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο ενώ υπάλληλος έχασε την ζωή του ακαριαία. Ο δράστης τότε έφυγε ξανά από το σημείο, σκοτώνοντας έναν νεαρό βοσκό στην συνοικία Καμπουργκεντιγί. Μετά πυροβόλησε έναν οδηγό φορτηγού σε βενζινάδικο στην περιοχή Γενίκιοϊ αλλά και τον υπάλληλο του πρατηρίου που έχασε την μάχη για τη ζωή του.

H στιγμή των πυροβολισμών στο εστιατόριο, καταγράφηκε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος. Στις εικόνες φαίνεται ο δράστης, ο οποίος έφτασε στο εστιατόριο με αυτοκίνητο, να ανοίγει πυρ εναντίον 2 ατόμων που περίμεναν μπροστά από το κατάστημα και στη συνέχεια να διαφεύγει.

Με ελικόπτερα αναζητούν τον δράστη

Μετά την ένοπλη επίθεση, μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις με τη συνδρομή ελικοπτέρων έσπευσαν για τον εντοπισμό του δράστη.

Λίγη ώρα μετά, βρέθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε για τη διαφυγή του στην γειτονιά Καρακούτκ.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του είναι σε εξέλιξη, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο δράστης βρήκε καταφύγιο στο δάσος.

Ο Μεχμέτ Χαν Τοπάλ, που εργάζεται στο εστιατόριο και γλίτωσε τραυματισμένος από την επίθεση, περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές που έζησε.

«Δουλεύαμε στο μαγαζί, είχαμε παραγγελίες και τις ετοίμαζα. Ο δράστης ήρθε, μπήκε στο μαγαζί και του είπα: “καλώς ήρθες”. Δεν απάντησε, δεν αντέδρασε καθόλου. Νομίζαμε ότι θα βγάλει το τηλέφωνό του, αλλά ξαφνικά έβγαλε το πιστόλι και το έβαλε στο στόμα του. Εγώ έσκυψα στο πάτωμα, και πυροβόλησε εναντίον μου. Η σφαίρα πέρασε δίπλα στο αυτί μου. Μετά πυροβόλησε τον Σαμπρί, τον πυροβόλησε στο λαιμό. Μετά ήρθε και πυροβόλησε άλλη μια φορά από πάνω από τον πάγκο προς εμένα. Με βρήκε στον γλουτό. Μπήκε μέσα και πυροβόλησε τον Αχμέτ στο κεφάλι. Με την ψυχραιμία που μου απέμενε, έτρεξα έξω και ειδοποίησα τους φίλους μου. Μετά έφυγε», είπε σύμφωνα με την Hurriyet.

Ο δράστης τραυμάτισε συνολικά 8 άτομα που βρισκόταν στη διαδρομή του κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομεία της περιοχής, με κύριο προορισμό το Κρατικό Νοσοκομείο της Τάρσου, όπου και έλαβαν ιατρική περίθαλψη.