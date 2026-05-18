Γερμανία: Τίγρης τραυμάτισε φροντιστή και δραπέτευσε από την ιδιοκτήτριά του – Το ζώο σκότωσε η αστυνομία

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Γερμανία όταν ένας τεράστιος τίγρης επιτέθηκε άγρια σε φροντιστή του και στη συνέχεια δραπέτευσε από τον χώρο όπου ζούσε. Το περιστατικό σήμανε συναγερμό στις Αρχές, με κατοίκους να παρακολουθούν σοκαρισμένοι την κινητοποίηση αστυνομίας, πυροσβεστικής ακόμη και ελικοπτέρου για τον εντοπισμό του επικίνδυνου ζώου.

Ο τίγρης, βάρους σχεδόν 280 κιλών, ξέφυγε από ιδιωτικό καταφύγιο στα περίχωρα της Λειψίας στη Γερμανία. Το άγριο αιλουροειδές, γνωστό ως «Σαντοκάν», ήταν διασταύρωση τίγρης της Βεγγάλης με σιβηρική τίγρη και ανήκε στην εκπαιδεύτρια Κάρμεν Τσάντερ, που αυτοαποκαλείται «βασίλισσα των τίγρεων».

Ο 72χρονος φροντιστής δέχτηκε βίαιη επίθεση από το ζώο και τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο τίγρης κατάφερε να φύγει από τον περιφραγμένο χώρο και να φτάσει μέχρι γειτονικούς λαχανόκηπους, προκαλώντας τον πανικό στην περιοχή.

Κάτοικοι περιέγραψαν σκηνές κινηματογραφικής ταινίας. Όπως είπαν, αρχικά άκουσαν σειρήνες, ενώ λίγο μετά εμφανίστηκαν αστυνομικοί και ελικόπτερο που ζητούσαν από όλους να μείνουν μέσα στα σπίτια και να μην κυκλοφορούν. Η αγωνία κορυφώθηκε όταν ακούστηκαν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί, καθώς οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν τελικά να σκοτώσουν το ζώο.

A tiger thought to be owned by Germany’s so-called ‘Tiger Queen’ Carmen Zander has been shot dead by police after it attacked its 73-year-old handler.



The fully grown tiger escaped from its enclosure and ran to nearby gardens, leading to a large-scale response by armed police.

Η ιδιοκτήτρια του τίγρη είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο φιλοζωικών οργανώσεων για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων της. Η PETA είχε μάλιστα προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό, ζητώντας από τις Αρχές να παρέμβουν και να απομακρύνουν τα υπόλοιπα αιλουροειδή από την κατοχή της.

Παρά τις αντιδράσεις, οι τοπικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι η εκπαιδεύτρια προσπαθούσε το τελευταίο διάστημα να βελτιώσει τους χώρους φιλοξενίας των ζώων. Ωστόσο, το σοκαριστικό περιστατικό έχει ανοίξει ξανά μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία για το κατά πόσο είναι ασφαλές να διατηρούνται άγρια και τόσο επικίνδυνα ζώα σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις.