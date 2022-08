Η Σάνα Μαρίν ζήτησε σήμερα συγγνώμη για ακόμα ένα δημοσίευμα που την βάζει στο στόχαστρο. Συγκεκριμένα, η πρωθυπουργός της Φινλανδίας απολογήθηκε για μια φωτογραφία από ιδιωτικό πάρτι που είχε κάνει στην επίσημη κατοικία της τον Ιούλιο.

Αυτή την εβδομάδα, μια άλλη φωτογραφία άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που δείχνει δύο γνωστές ινφλουένσερς να φιλιούνται, καλύπτοντας τα γυμνά στήθη τους με την ένδειξη «Φινλανδία» από την επίσημη κατοικία της πρωθυπουργού Σάνα Μαρίν στο Ελσίνκι.

«Κατά τη γνώμη μου, η φωτογραφία δεν είναι αρμόζουσα. Ζητώ συγγνώμη γι΄αυτήν. Τέτοιες φωτογραφίες δεν θα έπρεπε να είχαν τραβηχτεί, αλλά κατά τα άλλα τίποτα το υπερβολικό δεν συνέβη στη συνάθροιση», δήλωσε η Μαρίν στους δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας πως η φωτογραφία ήταν από την κατοικία της.

Η 36χρονη πρωθυπουργός, που δεν έχει κρύψει ότι απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο της, είπε πως η φωτογραφία ελήφθη στη διάρκεια ενός ιδιωτικού πάρτι με φίλους της έπειτα από ένα μουσικό φεστιβάλ τον Ιούλιο.

Οι Φινλανδοί έχουν διχαστεί σχετικά με τη συμπεριφορά της πρωθυπουργού, με ορισμένους να εκφράζουν υποστήριξη για τη νεαρή πρωθυπουργό που συνδυάζει την ιδιωτική ζωή με την υψηλού επιπέδου καριέρα της, ενώ άλλοι εγείρουν ερωτήματα για το αν η κρίση της θα μπορούσε να επηρεαστεί από τις δραστηριότητες στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου της.

