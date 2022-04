Περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία βρίσκονται καθ’οδόν, ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο Twitter, δηλώνοντας ταυτόχρονα σοκαρισμένος από «τις εικόνες θηριωδιών που διέπραξε ο ρωσικός στρατός στην απελευθερωμένη περιοχή του Κιέβου Μπούκα».

«Η Ε.Ε. βοηθά την Ουκρανία και τις ΜΚΟ στη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για δίωξη στα διεθνή δικαστήρια» προσέθεσε ο Σαρλ Μισέλ.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні!