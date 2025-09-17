Σε απεργιακό κλοιό η Γαλλία εν μέσω σχηματισμού κυβέρνησης

Η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία συνεχίζεται με τον κόσμο να δείχνει την αγανάκτησή του για τα προαναγγελθέντα μέτρα με απεργίες και κατεβαίνοντας για ακόμη μία φορά στους δρόμους.

Αύριο Πέμπτη, 18.09.2025, η Γαλλία θα «τραβήξει χειρόφρενο» με τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας στους να έχουν εξαγγείλει απεργίες και κινητοποιήσεις.

Οι βασικοί τομείς της χώρας θα συμμετέχουν στην απεργία, όπως οι μεταφορές, η εκπαίδευση, ο δημόσιος τομέας και η βιομηχανία ενώ θα συμμετέχουν και στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε περίπου 250 γαλλικές πόλεις με βασικό αίτημα την μη εφαρμογή των μέτρων οικονομικής λιτότητας που περιέλαβε η παραιτηθείσα κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού στο σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Η κατάσταση δεν έχει κατευναστεί καθώς τα μέτρα αυτά ο νέος πρωθυπουργός που διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δεν έχει δεσμευτεί να θα τα πάρει πίσω.

Ο υπό παραίτηση υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό προέβλεψε ότι η συμμετοχή στην απεργία θα είναι σημαντική και ότι για την αποφυγή επεισοδίων θα βρίσκονται επί ποδός πολέμου 80.000 αστυνομικοί.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για σχηματισμό κυβέρνησης

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί συνέχισε και σήμερα Τετάρτη 17.09.2025 τις επαφές του με τις ηγεσίες των γαλλικών πολιτικών κομμάτων, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης που θα έχει, αν όχι την στήριξη, τουλάχιστον την ανοχή της πλειοψηφίας των μελών της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και συνεπώς δεν θα κινδυνεύει να πέσει, όπως συνέβη με τις δύο προηγούμενες γαλλικές κυβερνήσεις.

Ο νεοδιορισθείς πρωθυπουργός συναντήθηκε με την ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Γραμματέας του οποίου Ολιβιέ Φορ άφησε να εννοηθεί, μετά τη συνάντηση, πως δεν έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που άκουσε.

Με το παρόν πολιτικό σκηνικό στη Γαλλία, οι ψήφοι των σοσιαλιστών βουλευτών είναι καθοριστικής σημασίας για την διαμόρφωση των πλειοψηφιών στο πλαίσιο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.