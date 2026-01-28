Σε δίκη δύο Γάλλοι streamers για τον θάνατο ενός 46χρονου σε live μετάδοση – Έκαναν βίντεο με βασανισμούς και ωμή βία

Δύο streamer συνεργάτες του 46χρονου Ζαν Πορμανόβ από τη Γαλλία, ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο του 2025 κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης 12 ημερών, στην οποία είχε υποστεί βασανιστήρια και σκληρό εξευτελισμό στην αυστραλιανή πλατφόρμα Kick, θα δικαστούν τον ερχόμενο Ιούλιο.

Οι δύο ινφλουένσερ από τη Νίκαια της Γαλλίας, γύριζαν τακτικά μαζί με τον 46χρονο σκηνές με σκληρές βιαιοπραγίες και βασανιστήρια σε live streaming πλατφόρμες. Ωστόσο, η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του Πορμανόβ κατέληξε στην απουσία κάποιου τραύματος ή «παρέμβασης ενός τρίτου» στον θάνατό του.

Ο Όουεν Τσεναζαντότι και ο Σαφίν Χαμαντί, οι streamers που χρησιμοποιούν τα παρατσούκλια Naruto και Safine στο ίντερνετ – θα εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου της Νίκαιας στην Γαλλία, όπου θα δικαστούν στις 6 Ιουλίου του 2026, όπως διευκρίνισε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μαρτινελί σε σημερινό (29.01.2026) δελτίο Τύπου.

Οι διώξεις τους αυτές ακολουθούν την προφυλάκισή τους, χθες Τρίτη, στο πλαίσιο μιας έρευνας που ξεκίνησε το 2024, πριν από τον θάνατο το περασμένο καλοκαίρι του 46χρονου τότε Ζαν Πορμανόβ, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Ραφαέλ Γκραβέν.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης για μια σειρά κατηγορίες, ιδίως βιαιοπραγίες σε βάρος του Ζαν Πορμανόβ αλλά επίσης εναντίον ενός δεύτερου θύματος, του Στεφάν Τζ., ή ακόμα και ενός ανήλικου «τον οποίο πέταξαν στον Ραφαέλ Γκραβέν στο πλαίσιο ενός αγώνα κατς».

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη βίντεο όπου το θύμα δεχόταν προσβολές και χτυπήματα. Επιπλέον, του τραβούσαν τα μαλλιά, τον απειλούσαν ή τον πυροβολούσαν με σφαιρίδια paintball, σε ζωντανή μετάδοση, στο κανάλι του, το οποίο είχε συγκεντρώσει σχεδόν 200.000 ακολούθους.

Οι δύο streamer τέθηκαν αρχικά υπό κράτηση τον Ιανουάριο του 2025 κατόπιν αφέθηκαν ελεύθεροι, χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, διαβεβαιώνοντας, όπως ο Jean Pormanove, πως όλα ήταν στημένα με στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον και να κερδίσουν χρήματα.

Σε μια δεύτερη διαδικασία που ξεκίνησε στο Παρίσι, η εισαγγελία της πρωτεύουσας ανακοίνωσε σήμερα πως ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος των διαχειριστών της αυστραλιανής πλατφόρμας Kick, που φιλοξενούσε τις δραστηριότητες αυτών των streamers.

Τι είναι η πλατφόρμα «Kick»

Το Kick ιδρύθηκε στις αρχές του 2023 προκειμένου να ανταγωνιστεί την διάσημη πλατφόρμα ζωντανής μετάδοσης «Twich», η οποία ανήκει στην Amazon. Η νέα πλατφόρμα πραγματοποιεί ζωντανές μεταδόσεις για όλους, από gamers και influencers μέχρι gamblers.

Παρόλο που η ιδιοκτησία του Kick δεν είναι 100% δημόσια, υποστηρίζεται από μερικούς από τους ιδρυτές του online καζίνο Stake.com και οι streamers μπορούν επί του παρόντος να κερδίσουν περισσότερα στο Kick από ό,τι σε άλλες πλατφόρμες. Σύμφωνα με την Internet Matters, το Twitch, από την άλλη, επιτρέπει στους δημιουργούς να κρατούν το 50% των κερδών τους και το YouTube το 70%, η Kick τους επιτρέπει να κρατούν το 95% των κερδών τους.

Αυτά τα πιθανά κέρδη έχουν προσελκύσει πολλούς streamers – και το κοινό τους – στη νεοσύστατη πλατφόρμα. Όπως αναφέρουν στοιχεία που δημοσίευσε το Digiday τον Απρίλιο, το Kick μετράει σήμερα περίπου 57 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Παρόλο που οι οδηγίες της κοινότητας έχουν πρόσφατα αναθεωρηθεί, το Kick θεωρείται ότι έχει μία πιο χαλαρή προσέγγιση όσον αφορά τον έλεγχο του περιεχομένου. Αυτή η προσέγγιση έχει οδηγήσει ορισμένους influencers που έχουν αποκλειστεί από άλλες πλατφόρμες να μετακινηθούν στο Kick.