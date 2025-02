Σε εξέλιξη η συνάντηση Ρούμπιο με Λαβρόφ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Στραμμένα στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας είναι σήμερα, Τρίτη (18.02.25) τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, όπου Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι συναντώνται για να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες μεταξύ κορυφαίων Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων στο Παλάτι Ντιρίγια, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, με αντικείμενο την πιθανότητα αποκατάστασης των διπλωματικών σχέσεων και την αναζήτηση τρόπων για την ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί ώρα Ελλάδος.

Από αμερικανικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικ Γουόλτς και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ συμμετέχουν στη διαπραγματευτική ομάδα.

Ο Γουίτκοφ είναι ένας δισεκατομμυριούχος κτηματομεσίτης και προσωπικός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ και έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο διεθνών συνομιλιών από τότε που ο αμερικανός πρόεδρος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές – νωρίτερα αυτόν τον μήνα συναντήθηκε με τον Πούτιν για ένα διαφορετικό θέμα.

Για τους Ρώσους, συμμετέχουν στις συνομιλίες ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ. Τόσο ο Λαβρόφ όσο και ο Ουσακόφ είναι πολύ έμπειροι διπλωμάτες με πολλά χρόνια στο πλευρό του Πούτιν, βοηθώντας τον να εφαρμόσει τη ρωσική εξωτερική πολιτική.

Η Ρωσία ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα ακούσουν τη θέση της Μόσχας στις συνομιλίες για την Ουκρανία στη Σαουδική Αραβία, ανέφερε σήμερα Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον Κίριλλ Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του κρατικού ταμείου πλούτου της Ρωσίας.

Ο Ντμιτρίεφ, ένας πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs με αμερικανική εκπαίδευση, έπαιξε ρόλο στις πρώτες επαφές μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου από το 2016-2020.

«Δεν νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να το δει αυτό ως κάτι που αφορά τις λεπτομέρειες ή την προώθηση κάποιου είδους διαπραγμάτευσης», δήλωσε η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τάμι Μπρους.

Pues ya han empezado las negociaciones… por ahora solo este recibimiento a la delegación rusa, primero saludan a Lavrov, luego a Ushakov, al tercero no lo conozco y al pobre Dimitriev no le hacen casito (es la figura de más bajo nivel… pero no por ellos menos importante). pic.twitter.com/Z4l3XeGgkH

Ωστόσο, η απουσία του Κιέβου και των Ευρωπαίων ηγετών από αυτές τις συνομιλίες έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι απέρριψε χθες, Δευτέρα τις προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι το Κίεβο πρέπει να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε συζητήσεις που αφορούν στο δικό του μέλλον.

«Η Ουκρανία δεν θα συμμετάσχει. Η Ουκρανία δεν γνώριζε τίποτα γι’ αυτό» δήλωσε στους δημοσιογράφους σε μία διαδικτυακή ενημέρωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου πραγματοποιεί κρατική επίσκεψη.

«Η Ουκρανία θεωρεί τις όποιες διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία ως διαπραγματεύσεις χωρίς κανένα αποτέλεσμα και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε… οποιεσδήποτε συμφωνίες για εμάς χωρίς εμάς». Ο Ουκρανός ηγέτης ζήτησε επίσης πιο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ ως μέρος μιας κρίσιμης συμφωνίας για τις σπάνιες γαίες που δίνει πρόσβαση στις ΗΠΑ στον τεράστιο φυσικό πλούτο της Ουκρανίας με αντάλλαγμα την υποστήριξή τους.

«Το ερώτημα δεν είναι μόνο να πάρεις τον πόρο, το ερώτημα είναι τι επενδύεις, ώστε να βγει κάτι από αυτόν τον πόρο», είπε.

«Λάδι» στη φωτιά στο ήδη τεταμένο κλίμα επιχείρησε να βάλει ο στενός συνεργάτης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ.

«Έτσι μοιάζει η πραγματική ηγεσία». Με αυτή τη φράση ο Έλον Μασκ αποθέωσε την αντιπροσωπεία της Ρωσίας που έφτασε χθες, Δευτέρα, στο Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Έλον Μασκ, υπουργός Αποτελεσματικότητας της αμερικανικής κυβέρνησης και ιδιοκτήτης του «Χ», ανέβασε ένα βίντεο με τη στιγμή που ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ και ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ αποβιβάζονταν από το αεροπλάνο της ρωσικής αποστολής, γράφοντας: «Έτσι μοιάζει η πραγματική ηγεσία».

This is what competent leadership looks like https://t.co/frZrdhsEzZ