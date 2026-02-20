Σε κατάσταση συναγερμού οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ για χτύπημα στο Ιράν

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναφορικά με μια ενδεχόμενη επίθεση στο Ιράν, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει προθεσμία περίπου δύο εβδομάδων για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «θα συμβούν πολύ κακά πράγματα».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal, η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο ενός περιορισμένου αρχικού πλήγματος κατά στρατιωτικών ή κυβερνητικών στόχων στο Ιράν, με στόχο την άσκηση πίεσης για συμβιβασμό.

Το σενάριο που φέρεται να μελετάται προβλέπει σε πρώτη φάση στοχευμένη επιχείρηση και, εφόσον δεν υπάρξει αποτέλεσμα, ενδεχόμενη διεύρυνση των στρατιωτικών ενεργειών σε δεύτερο στάδιο.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρεσβευτής του Ιράν στον Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ζήτησε να σταματήσουν οι αμερικανικές απειλές, προειδοποιώντας ότι μια στρατιωτική επίθεση θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή και θα έθετε σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Όπως δήλωσε, «όλες οι βάσεις, οι εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή θα αποτελούσαν νόμιμους στόχους» στο πλαίσιο ιρανικής απάντησης.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές το ακριβές αντικείμενο των έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης — εάν δηλαδή αφορούν αποκλειστικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή επεκτείνονται και στο πυραυλικό του πρόγραμμα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, διέψευσε πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ απαιτούν πλήρη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου και γνωστοποίησε ότι εντός των επόμενων δύο έως τριών ημερών αναμένεται να παρουσιαστεί προσχέδιο συμφωνίας.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των εξελίξεων, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των δύο πλευρών.