Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη νότια Ιταλία, ο οποίος έγινε αισθητός σε όλη την περιφέρεια της Καλαβρίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Ο σεισμός που «ταρακούνησε» τον ιταλικό Νότο καταγράφηκε στις 10.20 το πρωί της Πέμπτης (20.01.2022) και το εστιακό βάθος του ήταν 10 χλμ., με επίκεντρο την περιοχή της πόλης Βίμπο Βαλέντσια.

Πολλά γραφεία και σχολεία εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους. Αρκετοί κάτοικοι, επίσης, κατέβηκαν σε δρόμους και πλατείες της περιφέρειας αυτής του ιταλικού Νότου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα έχουν επίσης διακοπεί οι σιδηροδρομικές συνδέσεις της Καλαβρίας με τη Ρώμη, για να εξακριβωθεί αν το όλο δίκτυο υπέστη ζημιές από την σεισμική δόνηση.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.3 in Southern Italy 41 min ago pic.twitter.com/vxYCPQj3Bh