Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία έγινε αισθητός στη Λέσβο και τη Χίο – Κατέρρευσαν κτίρια, ένας νεκρός, δεκάδες απεγκλωβισμοί

Σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών, συγκλόνισε στις 7:53 το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) την Τουρκία και έγινε αισθητός σε Λέσβο, Χίο, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Ένας νεκρός και αρκετοί απεγκλωβισμοί από κτίρια που κατέρρευσαν είναι ο νεότερος απολογισμός.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ήταν της τάξης των 5,8 βαθμών και σημειώθηκε σε απόσταση 139 χιλιομέτρων ανατολικά από τη Λέσβο στη δυτική Τουρκία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επίκεντρο εντοπίζεται στο Σιντιργκί, όπου πάνω από 10 κτίρια κατέρρευσαν. Βρίσκεται κοντά στην πόλη Μπαλίκεσιρ, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Μαρμαρά, 200 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.

«Ένας από τους συμπολίτες μας έχασε τη ζωή του στον σεισμό», δήλωσε αργά το βράδυ ο δήμαρχος του Μπαλικεσίρ, Αχμέτ Ακίν.

Εξαιτίας του σεισμού κατέρρευσαν κτίρια. Σε ένα από αυτά στο Σιντιργκί, απεγκλωβίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, ενώ δύο ακόμα αγνοούνται και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Balıkesir Sındırgı’daki #depremde yıkılan binadan bir yaralı daha çıkarıldı. pic.twitter.com/EO04dr5RNn — TRT HABER (@trthaber) August 10, 2025

Η περιοχή του Σιντιργκί, είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi, στη Λέσβο, το χτύπημα του Εγκέλαδου αναστάτωσε κατοίκους και τουρίστες, όπως και στη Χίο. Και στα δύο ελληνικά νησιά δεν προκλήθηκαν ζημιές.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

İşte deprem anı…

Balıkesir’deki deprem Bursa’yı da salladı. pic.twitter.com/hcVAK6dbxS — İhsan YALÇIN (@ihsanyalcinTR) August 10, 2025

Balıkesir’de deprem nedeniyle yıkılan yapılar mevcut. pic.twitter.com/hKLkuZz5Hk — Con Sinov (@lordsinov) August 10, 2025

Balıkesir’deki 6.1’lik depremde çöken binaların olduğu bildiriliyor. pic.twitter.com/BUK0cfSBcp — Aposto (@apostonews) August 10, 2025

Τα τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν εικόνες και βίντεο από κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους.

Balıkesir Gölcük mahallesinden gelen görüntüler yürekleri ağıza getirdi! Cami minaresinin evlerin üzerine yıkıldığı görüntülendi! #deprem pic.twitter.com/4UnLTqhzug — Furkan Haber (@furkanhabernet) August 10, 2025

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan binada kurtarma çalışmaları hızlı bir şekilde başladı #deprem #balıkesir pic.twitter.com/Z5rkN6rfR2 — Mehmet Ardıç (@MehmetArdic_) August 10, 2025

Εξελίσσονται μετασεισμοί, με ισχυρότερο έναν της τάξης των 4,6 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 8:01 το βράδυ της Κυριακής.

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης έχουν ξεκινήσει επιθεωρήσεις στην Κωνσταντινούπολη και τις γειτονικές επαρχίες.