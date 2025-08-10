Κόσμος

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία έγινε αισθητός στη Λέσβο και τη Χίο – Κατέρρευσαν κτίρια, ένας νεκρός, δεκάδες απεγκλωβισμοί

Από ένα κτίριο που κατέρρευσε απεγκλωβίστηκαν 4 άνθρωποι, ενώ 2 ακόμα αγνοούνται και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους
Διασώστες ερευνούν για εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρρευσαν από τα 6,1 Ρίχτερ στο Sindirgi της δυτικής Τουρκίας
Διασώστες ερευνούν για εγκλωβισμένους σε κτίρια που κατέρρευσαν από τα 6,1 Ρίχτερ στο Sindirgi της δυτικής Τουρκίας / REUTERS / Φωτογραφία του Efekan Akyuz

Σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών, συγκλόνισε στις 7:53 το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) την Τουρκία και έγινε αισθητός σε Λέσβο, Χίο, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Ένας νεκρός και αρκετοί απεγκλωβισμοί από κτίρια που κατέρρευσαν είναι ο νεότερος απολογισμός.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ήταν της τάξης των 5,8 βαθμών και σημειώθηκε σε απόσταση 139 χιλιομέτρων ανατολικά από τη Λέσβο στη δυτική Τουρκία.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στο Σιντιργκί, όπου πάνω από 10 κτίρια κατέρρευσαν. Βρίσκεται κοντά στην πόλη Μπαλίκεσιρ, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, στο γεωγραφικό διαμέρισμα του Μαρμαρά, 200 χλμ. από την Κωνσταντινούπολη.

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία
Ομάδες διάσωσης μπροστά σε κτίρια που κατέρρευσαν από τα 6,1 Ρίχτερ στο Sindirgi της δυτικής Τουρκίας / REUTERS / Φωτογραφία του Efekan Akyuz

«Ένας από τους συμπολίτες μας έχασε τη ζωή του στον σεισμό», δήλωσε αργά το βράδυ ο δήμαρχος του Μπαλικεσίρ, Αχμέτ Ακίν

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία
Σπίτια γκρεμίστηκαν από το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου στο Sindirgi της δυτικής Τουρκίας / REUTERS / Φωτογραφία του Efekan Akyuz

Εξαιτίας του σεισμού κατέρρευσαν κτίρια. Σε ένα από αυτά στο Σιντιργκί, απεγκλωβίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, ενώ δύο ακόμα αγνοούνται και γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό τους.

 

Η περιοχή του Σιντιργκί, είναι γνωστή για το έντονο γεωθερμικό της πεδίο από το οποίο και πηγάζουν θερμοπηγές.

 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi, στη Λέσβο, το χτύπημα του Εγκέλαδου αναστάτωσε κατοίκους και τουρίστες, όπως και στη Χίο. Και στα δύο ελληνικά νησιά δεν προκλήθηκαν ζημιές.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Σεισμός στην Τουρκία έγινε αισθητός στη Λέσβο

 

 

 

Τα τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν εικόνες και βίντεο από κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους.

Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Τουρκία
Εικόνες καταστροφής στο Σιντιργκί της επαρχίας Μπαλίκεσιρ / πηγή Χ

 

 

Εξελίσσονται μετασεισμοί, με ισχυρότερο έναν της τάξης των 4,6 Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 8:01 το βράδυ της Κυριακής.

 

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) ότι ομάδες έκτακτης ανάγκης έχουν ξεκινήσει επιθεωρήσεις στην Κωνσταντινούπολη και τις γειτονικές επαρχίες.

