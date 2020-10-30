Σεισμός 6,7 Ρίχτερ: Μεγάλες καταστροφές στη Σμύρνη από την δόνηση στη Σάμο

Ο ισχυρός σεισμός των 6, 7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Σάμο, προκάλεσε -σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης – καταστροφές στην πόλης της Σμύρνης.

Τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες από σκόνη που σηκώθηκε μετά από κατάρρευση κτιρίου, ενώ σε άλλα πλάνα φαίνεται πως έγινε αισθητός στη γειτονική χώρα ο σεισμός.

Ακόμη δείχνουν ολόκληρο κτίριο να έχει καταρρεύσει!

Δείτε την στιγμή της κατάρρευσης ολόκληρης πολυκατοικίας:

Ege’de 6.8 şiddetinde deprem



▪️ Merkez üssü Seferihisar olan 6.8 şiddetindeki #deprem sonrası İzmir-Bornova’da yıkılan binalar görüntülendi.

▪️ Deprem sonrası halk sokaklara döküldü. pic.twitter.com/osAJONdVXH — EHA MEDYA (@eha_medya) October 30, 2020

Ege denizi, Seferihisar civarında meydana gelen gelen 6.6 şiddetindeki deprem İstanbul dahil oldukça geniş bir alanda hissedildi. İlk belirlemelere göre İzmir Bayraklı’da, Bornova’da bazı bina yıkılmış, başta İzmir olmak üzere bütün Türkiye’ye geçmiş olsun. pic.twitter.com/hVGziT76Hm — Mustafa Ekici (@mustafaekici23) October 30, 2020

Prof. Dr. Şerif Oğuz: O bölgede 1 yıl içinde 5,6 ya kadar olan bütün depremler artçı deprem olarak hissedilebilir pic.twitter.com/8DOKYrg3on — 24 TV (@yirmidorttv) October 30, 2020

EGE’DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Sarsıntı İzmir, İstanbul ve Atina’dan da hissedildi pic.twitter.com/27j7sw8KFO — 24 TV (@yirmidorttv) October 30, 2020

Οι κάτοικοι της Σμύρνης βγήκαν στους δρόμους.

Son Dakika..



KORKUTAN DEPREM..

EDREMİT’TE PANİK



Ege Denizi’nde Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıklarında saat 14.51’de 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde kuvvetli şekilde hissedilen Edremit Körfezi’nde paniğe neden oldu. pic.twitter.com/0ejCmpxgvW — Burası Körfez (@BurasiKorfez) October 30, 2020

Εξαιτίας της ισχυρής δόνησης η θάλασσα “φούσκωσε” και βγήκε στη στεριά!

Είναι συγκλονιστική η εικόνα της θάλασσας να παρασέρνει και να μετακινεί ιστιοπλοϊκά που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι!

Το τσουνάμι που προκάλεσε ο σεισμός μπήκε στους δρόμους της πόλης, παρασέρνοντας τα πάντα στο πέρασμά του και μπαίνοντας μέσα στα σπίτια!