Σεισμός 6,7 Ρίχτερ: Μεγάλες καταστροφές στη Σμύρνη από την δόνηση στη Σάμο

Ο ισχυρός σεισμός των 6, 7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Σάμο, προκάλεσε -σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης – καταστροφές στην πόλης της Σμύρνης.

Τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες από σκόνη που σηκώθηκε μετά από κατάρρευση κτιρίου, ενώ σε άλλα πλάνα φαίνεται πως έγινε αισθητός στη γειτονική χώρα ο σεισμός.

Ακόμη δείχνουν ολόκληρο κτίριο να έχει καταρρεύσει!

Δείτε την στιγμή της κατάρρευσης ολόκληρης πολυκατοικίας:

BREAKING – Buildings collapsing in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake in #Samos , Greece. pic.twitter.com/op9Zgw9h7R

Οι κάτοικοι της Σμύρνης βγήκαν στους δρόμους.

Εξαιτίας της ισχυρής δόνησης η θάλασσα “φούσκωσε” και βγήκε στη στεριά!

Είναι συγκλονιστική η εικόνα της θάλασσας να παρασέρνει και να μετακινεί ιστιοπλοϊκά που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι!

HAPPENING NOW – The water is receding in #Izmir #Turkeypic.twitter.com/V0ba3UStDk