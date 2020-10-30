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Σεισμός 6,7 Ρίχτερ: Μεγάλες καταστροφές στη Σμύρνη από την δόνηση στη Σάμο

Σεισμός

Ο ισχυρός σεισμός των 6, 7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Σάμο, προκάλεσε -σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης – καταστροφές στην πόλης της Σμύρνης.

Τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες από σκόνη που σηκώθηκε μετά από κατάρρευση κτιρίου, ενώ σε άλλα πλάνα φαίνεται πως έγινε αισθητός στη γειτονική χώρα ο σεισμός.

Ακόμη δείχνουν ολόκληρο κτίριο να έχει καταρρεύσει!

Δείτε την στιγμή της κατάρρευσης ολόκληρης πολυκατοικίας:

 

 

Οι κάτοικοι της Σμύρνης βγήκαν στους δρόμους.

Σεισμός

Εξαιτίας της ισχυρής δόνησης η θάλασσα “φούσκωσε” και βγήκε στη στεριά!

Είναι συγκλονιστική η εικόνα της θάλασσας να παρασέρνει και να μετακινεί ιστιοπλοϊκά που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι!

Το τσουνάμι που προκάλεσε ο σεισμός μπήκε στους δρόμους της πόλης, παρασέρνοντας τα πάντα στο πέρασμά του και μπαίνοντας μέσα στα σπίτια!

 

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