Σεισμός 6,7 Ρίχτερ: Μεγάλες καταστροφές στη Σμύρνη από την δόνηση στη Σάμο

Ο ισχυρός σεισμός των 6, 7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Σάμο, προκάλεσε -σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης – καταστροφές στην πόλης της Σμύρνης.
Τηλεοπτικά δίκτυα μεταδίδουν εικόνες από σκόνη που σηκώθηκε μετά από κατάρρευση κτιρίου, ενώ σε άλλα πλάνα φαίνεται πως έγινε αισθητός στη γειτονική χώρα ο σεισμός.
Ακόμη δείχνουν ολόκληρο κτίριο να έχει καταρρεύσει!
Δείτε την στιγμή της κατάρρευσης ολόκληρης πολυκατοικίας:
İzmir’de 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılmış bina görüntüleri geliyorhttps://t.co/ZctAGOkcmv pic.twitter.com/FJDFHfG5gX— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 30, 2020
Ege’de 6.8 şiddetinde deprem— EHA MEDYA (@eha_medya) October 30, 2020
▪️ Merkez üssü Seferihisar olan 6.8 şiddetindeki #deprem sonrası İzmir-Bornova’da yıkılan binalar görüntülendi.
▪️ Deprem sonrası halk sokaklara döküldü. pic.twitter.com/osAJONdVXH
Ege denizi, Seferihisar civarında meydana gelen gelen 6.6 şiddetindeki deprem İstanbul dahil oldukça geniş bir alanda hissedildi. İlk belirlemelere göre İzmir Bayraklı’da, Bornova’da bazı bina yıkılmış, başta İzmir olmak üzere bütün Türkiye’ye geçmiş olsun. pic.twitter.com/hVGziT76Hm— Mustafa Ekici (@mustafaekici23) October 30, 2020
Son dakika! İzmir’de yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem sonrası ilk görüntüler! #deprem #izmir #sondakika pic.twitter.com/LGNsWcwwdy— UçanKuş TV (@ucankuscom) October 30, 2020
BREAKING – Buildings collapsing in #Izmir (Turkey) after a powerful earthquake in #Samos, Greece. pic.twitter.com/op9Zgw9h7R— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020
Prof. Dr. Şerif Oğuz: O bölgede 1 yıl içinde 5,6 ya kadar olan bütün depremler artçı deprem olarak hissedilebilir pic.twitter.com/8DOKYrg3on— 24 TV (@yirmidorttv) October 30, 2020
EGE’DE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM— 24 TV (@yirmidorttv) October 30, 2020
Sarsıntı İzmir, İstanbul ve Atina’dan da hissedildi pic.twitter.com/27j7sw8KFO
Οι κάτοικοι της Σμύρνης βγήκαν στους δρόμους.
Son Dakika..— Burası Körfez (@BurasiKorfez) October 30, 2020
KORKUTAN DEPREM..
EDREMİT’TE PANİK
Ege Denizi’nde Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıklarında saat 14.51’de 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde kuvvetli şekilde hissedilen Edremit Körfezi’nde paniğe neden oldu. pic.twitter.com/0ejCmpxgvW
Εξαιτίας της ισχυρής δόνησης η θάλασσα “φούσκωσε” και βγήκε στη στεριά!
#SonDakika #İzmir‘de deprem sonrası Seferihisar’da deniz taştı. #deprem pic.twitter.com/AWpNjKqw3n— Anadolu Press (@anatolia_agency) October 30, 2020
Water rising.#Izmir #Turkey pic.twitter.com/SlTqJ88qJm— Aleph א (@no_itsmyturn) October 30, 2020
Είναι συγκλονιστική η εικόνα της θάλασσας να παρασέρνει και να μετακινεί ιστιοπλοϊκά που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι!
HAPPENING NOW – The water is receding in #Izmir #Turkeypic.twitter.com/V0ba3UStDk— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020
Το τσουνάμι που προκάλεσε ο σεισμός μπήκε στους δρόμους της πόλης, παρασέρνοντας τα πάντα στο πέρασμά του και μπαίνοντας μέσα στα σπίτια!
❗BREAKING : Tsunami izmir after the earthquake— —「Kaͥraͣnͫ 」💤 (@Hidderkaran) October 30, 2020
pic.twitter.com/FdAbDgvCWh