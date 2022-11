Σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νοτιοδυτικά της Σουμάτρα στην Ινδονησία.

Ο σεισμός όπως ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Οι αρχές της χώρας εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι και στην περιοχή έχει σημάνει συναγερμός.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Bengkulu, μιας πόλης στη δυτική ακτή της Σουμάτρας, ή 670 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Τζακάρτα.

Η Ινδονησία βρίσκεται στο λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού», ένα τόξο που περιβάλλει τη λεκάνη του Ειρηνικού και είναι συχνοί οι μεγάλοι σεισμοί.

❌🌊RISK of TSUNAMI EXCLUDED

Following the #earthquake (#gempa) M6.7 occurred 186 km SW of #Bengkulu (#Indonesia) 20 min ago (local time 20:37:10). More info at the links provided below👇