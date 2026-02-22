Συμβαίνει τώρα:
Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Μαλαισία, δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το εστιακό βάθος της δόνησης ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα
Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Μαλαισία
πηγή φωτογραφίας Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC)

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών συγκλόνισε τη Μαλαισία την Κυριακή (22.02.2026). Δεν έχουν αναφερθεί τυχόν τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. 

Ο δυνατός σεισμός των 7,1 R στη Μαλαισία έχει επίκεντρο την περιοχή που βρίσκεται 90 χιλιόμετρα από την Κότα Κιναμπάλου, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαμπάχ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποια απειλή για παλιρροϊακά κύματα, λόγω της ισχυρής δόνησης.

Κόσμος
