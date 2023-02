Σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα, Δευτέρα (06.02.2023), τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη βόρεια Συρία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι και να γκρεμιστούν πολλά κτίρια. Οι νεκροί και στις δυο χώρες έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους 300.

Ο ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε πόλεις της Τουρκίας, της Συρίας και του Λιβάνου. Βίντεο στα social media δείχνουν ανθρώπους να έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια και ομάδες διάσωσης να επιχειρούν για να τους απεγκλωβίσουν.

Ορισμένοι ανέβασαν βίντεο στα social media, ενώ είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Δείτε βίντεο από τους εγκλωβισμένους:

Unbelievable footage coming from Turkey as victims directly took a video stuck under rubble after a major earthquake hit the region tonight. pic.twitter.com/KYbnQScHA2