Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία: «Δόξα τω Θεώ δεν υπήρξαν θύματα» λέει το Κρεμλίνο

Ο συγκλονιστικός σεισμός 8.8 Ρίχτερ που «χτύπησε» την Ρωσία αργά το βράδυ της Τρίτης (29.07.2025) έχει προκαλέσει σοκ στην διεθνή κοινότητα, αφού το τσουνάμι που δημιουργήθηκε κατάφερε να φτάσει στην Ιαπωνία, στην Χαβάη, στην Αλάσκα αλλά και στις δυτικές ακτές των ΗΠΑ.

Οι αρχές έκτακτης ανάγκης στην Ρωσία ανέφεραν το πρωί της Τετάρτης (30.07.2025) ότι δεν έχουν υπάρξει σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατοι, εκτός από μερικές υλικές ζημιές σε ορισμένες πολιτικές υποδομές στο ανατολικό τμήμα της χώρας όπου σημειώθηκε ο σεισμός, με επίκεντρο την χερσόνησο Καμτσάτκα.

Η πρώτη επίσημη αντίδραση της ρωσικής κυβέρνησης έγινε γνωστή λίγο μετά τις 2:00 μ.μ (ώρα Ελλάδας) με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να μιλάει σε δημοσιογράφους, που τον ρώτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις και την κατάσταση που επικρατεί αυτή την στιγμή στην χώρα.

Tsunami waves are hitting the Russian coast of Kamchatka, seen here flooding the port of Severo-Kurilsk. pic.twitter.com/5HjHCI5eoz