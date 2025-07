Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία: Πώς κατέγραψαν τα κύματα τσουνάμι σεισμολογικοί σταθμοί στη Βόρεια Αμερική

Τα κύματα τσουνάμι από τον σεισμό μεγέθους 8,8 που σημειώθηκε κοντά στη Χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας ταξίδεψαν χιλιάδες χιλιόμετρα.

Σεισμολογικοί σταθμοί στη Βόρεια Αμερική κατέγραψαν τη διάδοση των κυμάτων λίγα μόλις λεπτά μετά τον ισχυρότατο σεισμό 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 8,8 βαθμών σημειώθηκε νωρίς σήμερα (30.07.2025) στα ανοικτά της χερσονήσου Καμτσάτκα της ρωσικής Άπω Ανατολής, προκαλώντας κύματα τσουνάμι με ύψος έως 5 μέτρα και οδηγώντας τις αρχές στο να εκδώσουν εντολές για απομάκρυνση των κατοίκων από τις παράκτιες περιοχές σχεδόν σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Watch the waves from yesterday’s M8.8 megathrust earthquake near Russia’s Kamchatka Peninsula roll across seismic stations in North America. Just amazing. pic.twitter.com/x1Ji2akphy