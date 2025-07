Ρωσία: Σεισμός 8,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Καμτσάτκα – Προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε όλο τον Ειρηνικό

Ένας σεισμός σπάνιας ισχύος μεγέθους 8,8 Ρίχτερ, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Αμερικανικού Γεωλογικού Ινστιτούτου (USGS), σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη (29-30.07.2025) στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της χερσονήσου Καμτσάτκα στη Ρωσία. Ήδη τσουνάμι ύψους 3 έως 4 μέτρων έχει πλήξει τις ρωσικές νήσους Κουρίλες.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη θάλασσα, περίπου 136 χιλιόμετρα από το Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, σε βάθος 19 χιλιομέτρων. Ο σεισμός προκάλεσε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε αρκετές χώρες του Ειρηνικού, ανάμεσά τους η Ρωσία, η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και το Μεξικό.

Στη Ρωσία, κύματα ύψους 3 έως 4 μέτρων έχουν ήδη καταγραφεί σε περιοχές της Καμτσάτκα, σύμφωνα με το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών. Η μικρή πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ, στις νήσους Κουρίλες, πλημμύρισε μερικώς. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το νερό να εισβάλλει με ορμή σε κτίρια. Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν άμεσα, σύμφωνα με τις αρχές.

Άλλα βίντεο δείχνουν ζημιές σε κτίρια και τη σφοδρότητα με την οποία ο σεισμός έπληξε τη ρωσική χερσόνησο.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ένας άνδρας τραυματίστηκε όταν πήδηξε από παράθυρο, καταλαμβανόμενος από πανικό κατά τη διάρκεια του σεισμού. Μια γυναίκα τραυματίστηκε επίσης σε περιφερειακό αεροδρόμιο της περιοχής.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό υπουργό Υγείας Αλεγκ Μέλνικοφ, κανένας από τους τραυματίες δεν νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Kύματα, εκκενώσεις, πυρηνικός κίνδυνος

Στην Ιαπωνία, όπου αναμένεται τσουνάμι τουλάχιστον ενός μέτρου, οι αρχές κάλεσαν τον κόσμο να μείνει μακριά από τις παραλίες και να μην προσεγγίσει τις ακτές μέχρι να αρθεί ο συναγερμός. Η εταιρεία TEPCO εκκένωσε προληπτικά το προσωπικό του πυρηνικού σταθμού Φουκουσίμα Νταϊίτσι. Δεν αναφέρθηκε καμία ανωμαλία, ωστόσο η εγκατάσταση παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητη, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία αποσυναρμολόγησης από την καταστροφή του 2011.

Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό ανακοίνωσε πως τα σεισμογενή κύματα μπορεί να φτάσουν τις ακτές της Ρωσίας και της Ιαπωνίας εντός τριών ωρών από τον σεισμό. Επηρεαστούν ενδέχεται και πολύ πιο μακρινές περιοχές: η Χαβάη, το Γκουάμ και ακόμη και η δυτική ακτή των ΗΠΑ — Καλιφόρνια, Όρεγκον και Ουάσινγκτον. Το ύψος των κυμάτων εκτιμάται μεταξύ 30 εκατοστών και 3 μέτρων.

Το Μεξικό διέταξε επίσης την εκκένωση των παράκτιων περιοχών του και προειδοποίησε για «πολύ ισχυρά ρεύματα» σε αρκετά λιμάνια, από την Μπάχα Καλιφόρνια έως την Τσιάπας.

Οι κινεζικές αρχές εξέδωσαν επίσης έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για επικίνδυνα κύματα στις ανατολικές ακτές της χώρας. Το Κέντρο Πρόληψης Τσουνάμι του κινεζικού υπουργείου Φυσικών Πόρων προειδοποίησε ότι το φαινόμενο «ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Κίνας», όπως ανέφερε σε σχετικό δελτίο.

Η χερσόνησος της Καμτσάτκα είναι από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, καθώς βρίσκεται στη συμβολή των τεκτονικών πλακών του Ειρηνικού και της Βόρειας Αμερικής. Στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί και στις 20 Ιουλίου σεισμός 7,4 Ρίχτερ, χωρίς να αναφερθούν σημαντικές ζημιές.

Ο ισχυρότερος σεισμός στην περιοχή από το 1952

Σύμφωνα με το παράρτημα της Γεωφυσικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών στην Καμτσάτκα, πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων δεκαετιών στην περιοχή. Το χτύπημα του Εγκέλαδου καταγράφηκε ανοιχτά της χερσονήσου, τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας άμεση ενεργοποίηση συναγερμών τσουνάμι όχι μόνο για τη Ρωσία, αλλά και για πολλές άλλες χώρες του Ειρηνικού.

Όπως προειδοποιεί η ρωσική υπηρεσία μέσω Telegram, αναμένονται ισχυροί μετασεισμοί που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 7,5 Ρίχτερ. Οι μετασεισμικές δονήσεις, μάλιστα, ενδέχεται να συνεχιστούν «για τουλάχιστον έναν μήνα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.