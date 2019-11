Σεισμός – Αλβανία: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τα 6,4 Ρίχτερ

Ο σεισμός «επισκέφτηκε» ξανά την Αλβανία και το πέρασμά του ήταν φονικό και καταστροφικό. Οι εικόνες από τη γειτονική χώρα είναι δραματικές. Κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια και ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται συνεχώς.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί επτά νεκροί. Υπάρχουν όμως πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ πως τα θύματα είναι 11 και αυτός μάλλον δεν θα είναι ο τελικός απολογισμός. Στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν, τα σωστικά συνεργεία κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εντοπίσουν και να σώσουν τους εγκλωβισμένους. Και το κάνουν με τη γη να τρέμει συνεχώς! Μέσα σε πέντε ώρες έχουν σημειωθεί 27 μετασεισμοί! Σεισμός 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε και λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι, αυτή τη φορά με επίκεντρο στη Βοσνία!

Ο κύριος (κατά τα φαινόμενα) σεισμός ήταν αυτός των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 03:53 (τοπική ώρα), με επίκεντρο περιοχή 30 χιλιόμετρα δυτικά των Τιράνων. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Αλβανία εδώ και πολλές δεκαετίες. Σύμφωνα με τον Αλβανό σεισμολόγο Ράπο Ορμένι, ο σεισμός της Τρίτης ήταν ο μεγαλύτερος που έχει γίνει στην περιοχή του Δυρραχίου από το 1926!

Το Δυρράχιο είναι η πόλη που επλήγη περισσότερο από τον σεισμό στην Αλβανία. «Έχουμε θύματα. Καταβάλλουμε προσπάθειες για να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στις πληγείσες περιοχές», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός Εντι Ράμα, που νωρίτερα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έδωσε εντολή να φύγει για την Αλβανία κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, ενώ στη χώρα πηγαίνει εσπευσμένα και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Δύο γυναίκες βρέθηκαν νεκρές στα ερείπια πολυκατοικίας του χωριού Thumane και ένας άνδρας σκοτώθηκε πηδώντας πανικόβλητος από ψηλό όροφο κτιρίου. Πολλοί ήταν εκείνοι που μέσα στον πανικό τους έπεσαν από μπαλκόνια για να σωθούν.

Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και μία νεαρή γυναίκα, ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια πολυκατοικίας στο Δυρράχιο.

Ανάμεσα στους νεκρούς, σύμφωνα με μέλη των σωστικών συνεργείων, είναι και μια ηλικιωμένη γυναίκα που έσωσε τον εγγονό της, καλύπτοντας το μικρό αγόρι με το σώμα της. Το παιδί ανασύρθηκε από τα συντρίμμια, με το συγκλονιστικό video της διάσωσής του να κάνει από νωρίς το γύρο του κόσμου.

Δείτε τη συγκλονιστική στιγμή – Προσοχή, οι εικόνες είναι σκληρές

Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 300. Τουλάχιστον 150 ελαφρά τραυματισμένοι πήγαν σε νοσοκομεία σε Τίρανα και Δυρράχιο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας Ογκέρτα Μαναστέρλιου.

Οι αρχές έχουν επιστρατεύσει περί τους 300 στρατιωτικούς για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις αρωγής στο Δυρράχιο και το χωριό Thumane, όπου, σύμφωνα με το αλβανικό υπουργείο Άμυνας, «υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι στα ερείπια».

Οι εικόνες από το Δυρράχιο, με τα κατεστραμμένα κτίρια προκαλούν σοκ. Υπάρχουν επίσης εικόνες με κτίρια που έχουν υποστεί μεγάλες ρωγμές και τοίχοι τους έχουν γκρεμιστεί.

