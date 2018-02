Σεισμός μεγέθους 4,7 Ρίχτερ στην Ουαλία! Ο μεγαλύτερος των τελευταίων δέκα χρόνων

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε επίκεντρο 1 χιλιόμετρα δυτικά της Νιθ και 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Σοούνσι, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Οι κάτοικοι αναστατώθηκαν και βγήκαν από τα σπίτια τους μιλώντας για έναν «τρομακτικό» σεισμό!

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο σεισμό που έχει γίνει στην Ουαλία τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο προηγούμενος σεισμός είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ και είχε σημειωθεί στην κομητεία Lincolnshire στις 27 Φεβρουαρίου 2008.

Swansea Uni Bay Campus evacuated because of the earthquake pic.twitter.com/deJFtlrqSx

— Shan Black✨ (@SweetlyShan) February 17, 2018