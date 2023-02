Χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες ζημιές άφησε πίσω του ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ που έπληξε Τουρκία και Συρία. Και 72 ώρες μετά το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου, έφτασε σήμερα (09.02.2023) στην Συρία το… πρώτο κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) είδε σήμερα (09.02.2023) έξι φορτηγά, τα οποία μεταφέρουν κυρίως σκηνές και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, να εισέρχεται στο συριακό έδαφος από την Τουρκία. Ωστόσο, ο Μάζεν Αλούχ, αξιωματούχος στο συνοριακό πέρασμα, δηλώνει ότι πρόκειται για βοήθεια προς την Συρία η οποία αναμενόταν… πριν από τον σεισμό της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι από τον σεισμό των 7,8 βαθμών σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι στη Συρία και την Τουρκία, ενώ δεκάδες χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Χιλιάδες κατοικίες έχουν καταστραφεί και στις δύο πλευρές των συνόρων, κάποιες από τον πρώτο σεισμό και άλλες από τους μετασεισμούς που ακολούθησαν.

Η ανθρωπιστική βοήθεια στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές της βόρειας Συρίας φτάνει μέσω της Τουρκίας βάσει ενός διασυνοριακού μηχανισμού που δημιουργήθηκε το 2014 έπειτα από απόφαση του ΟΗΕ, η οποία ανανεώνεται τακτικά. Τον μηχανισμό αυτό αμφισβητούν η Δαμασκός και η σύμμαχός της Ρωσία, καθώς θεωρούν ότι παραβιάζει τη συριακή κυριαρχία.

Δείτε βίντεο από το κομβόι που έφτασε στη Συρία:

FINALLY! #UN convoy carrying humanitarian aid enters to #Syria via #Bab alhawa crossing in first such delivery since #earthquake . بعد 80 ساعة من الزلزال.. دخول 6 شاحنات تحمل مساعدات عبر معبر #باب_الهوى #الأسد_لص_المساعدات https://t.co/7ncXqJUKkr

First aid convoy of 6 trucks from within the charity program of the United Nations for #Syria enters #Idlib after 4 days of the earthquake. pic.twitter.com/IhAyEgma8q