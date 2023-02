Η εικόνα το νεογέννητου βρέφους που με τον ομφάλιο λώρο ακόμα μεταφέρεται από έναν άνδρα πάνω από τα συντρίμμια στη Συρία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη όλων. Η μικρή Άγια γεννήθηκε κάτω από τα ερείπια και σώθηκε ώρες μετά τον φονικό σεισμό.

Οι διασώστες της την εντόπισαν ενώ ήταν ακόμα ενωμένη με τον ομφάλιο λώρο με τη νεκρή μητέρα της. Στο κορίτσι δόθηκε το όνομα Aya, που στα αραβικά σημαίνει θαύμα. Το νεογέννητο βρέφος έχει βρει καταφύγιο σε μακρινό συγγενή της οικογένειας, αφού η μητέρα του, ο πατέρας του και τα τέσσερα αδέρφια του σκοτώθηκαν στον φονικό σεισμό που έπληξε τη Συρία και την Τουρκία.

Η ίδια σώθηκε από τον ίδιο άνθρωπο που την προσέχει τώρα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι έχουν προσφερθεί να την υιοθετήσουν μέσω social media ή επικοινωνώντας με το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου Khalid Attiah δεκάδες επικοινωνούν κάθε μέρα με το νοσοκομείο για να βοηθήσουν όπως μπορούν ή για να καταφέρουν να την υιοθετήσουν.

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

