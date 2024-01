Αυξάνονται οι νεκροί από τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που ισοπέδωσε την Ιαπωνία την Πρωτοχρονιά καθώς έχουν φτάσει τους 55 σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση.

Ο φονικός σεισμός στην Ιαπωνία κατάφερε να γίνει αισθητός μέχρι το Τόκυο, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως στη Σούζου, μια πόλη με λίγο περισσότερα από 5.000 νοικοκυριά κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, το 90% των σπιτιών μπορεί να έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο Μασουχίρο Ιζουμίγια.

Την ίδια στιγμή περίπου 120 άνθρωποι περιμένουν την διάσωσης όπως τόνισε ένας κυβερνητικός αξιωματούχος στην Ιαπωνία. Μάλιστα ο Φουμίο Κισίντα, πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, δήλωσε: «Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει ομάδες έκτακτης ανάγκης διάσωσης από τις δυνάμεις αυτοάμυνας, την αστυνομία και την πυροσβεστική στην περιοχή και κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει ζωές και να διασώσει θύματα και επιζώντες, αλλά εμείς έχουν λάβει αναφορές ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να διασωθούν κάτω από τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει».

Ο σεισμός σήκωσε πάνω από 4 μέτρα την επιφάνεια και μετατοπίστηκε 1,3 μέτρα δυτικά

Ο σεισμός στην Ιαπωνία έχει προκαλέσει τρομακτικές καταστροφές και χαρακτηριστικό είναι πως η ταλάντευση του εδάφους έφτασε πάνω από τα 4 μέτρα κατά τόπους, ενώ μετακινήθηκε πλάγια περισσότερο από ένα μέτρο, γεγονός πως δείχνει την ισχύ της σεισμικής δόνησης.

Terrifying videos capture moment Japan was hit by lethal 7.6 magnitude earthquake https://t.co/vW9MbwM24U — mzee26 🇺🇸 🇺🇸 (@mzee26) January 2, 2024

Powerful earthquake in Japan may have shifted land by 1.3 metres



READ: https://t.co/XYG774NLz4https://t.co/XYG774NLz4 — WION (@WIONews) January 2, 2024

Η Ιαπωνία δεν καταγράφει τους σεισμούς βάσει έντασης, όπως η Δύση, αλλά με μία κλίμακα που μετρά τη δόνηση του εδάφους και την ταλάντευση που προκαλεί στα κτίρια.

Και αυτό γιατί η χώρα επειδή είναι επιρρεπής σε σεισμούς, είναι και εξαιρετικά προηγμένη στην παρακολούθηση όταν το έδαφος κουνιέται. Γι’ αυτό μπορεί να κάνει τόσο ακριβείς μετρήσεις.

Υπάρχει ένα δίκτυο σταθμών GPS διάσπαρτοι σε στρατηγικά σημεία σε όλη τη χώρα. Όταν χτυπήσει ένας σεισμός, οι επιστήμονες μπορούν να πουν ακριβώς πόσο έχει κινηθεί ο καθένας, δείχνοντας κατά πόσο το έδαφος στο σημείο έχει λυγίσει και μετατοπιστεί.

Αυτό το σύστημα έδειξε στον τελευταίο σεισμό της Δευτέρας ότι η γη μετακινήθηκε έως και 1,30 μέτρα προς τα δυτικά.

Εν τω μεταξύ, οι επιστήμονες παρακολουθούν επίσης την Ιαπωνία από το διάστημα, συγκρίνοντας δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν πριν και μετά τον σεισμό.

Aerial footage shows fire damage caused by a 7.6 magnitude earthquake that struck Japan on Monday in the town of Wajima, Ishikawa prefecture, on the northern coast of the hard-hit Noto peninsula https://t.co/keiE0EnEDn pic.twitter.com/19o7AB01ch — Reuters (@Reuters) January 2, 2024

Στο τελευταίο πέρασμά του, το διαστημόπλοιο ALOS-2 ανέφερε ότι η απόσταση μεταξύ αυτού και του εδάφους είχε μειωθεί καθώς η επιφάνεια της Γης είχε ανέβει λόγω τους σεισμού.

Footage from the earthquake in Japan. Eerie pic.twitter.com/X6dGWqFA6X — Mossad Commentary (@MOSSADil) January 2, 2024

Το έδαφος κινήθηκε περισσότερο στη δυτική πλευρά της χερσονήσου Νότο. Ο πυθμένας του ωκεανού μετατοπίστηκε από την ακτή εκεί, δημιουργώντας κύματα τσουνάμι ύψους περίπου 80 εκατοστών.