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ΗΠΑ: Σε δημοπρασία το λευκό κοστούμι του Τζον Τραβόλτα στο «Πυρετός το Σαββατόβραδο»

Κινηματογραφικά κοστούμια, αφίσες, βιβλία και αντικείμενα από θρυλικές στιγμές της ποπ κουλτούρας, πωλούνται σε δημοπρασία που διοργανώνει ο οίκος Propstore
Ο Τζον Τραβόλτα με το εμβληματικό λευκό κοστούμι
Ο Τζον Τραβόλτα με το εμβληματικό λευκό κοστούμι
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Σε δημοπρασία βγάζει ο οίκος Propstore τον Αύγουστο κινηματογραφικά κοστούμια, αφίσες, βιβλία και αντικείμενα από θρυλικές στιγμές της ποπ κουλτούρας από το εμβληματικό λευκό κουστούμι του Τζον Τραβόλτα και αντικείμενα από την κωμική σειρά Schitt’s Creek.

Το λευκό κοστούμι τριών κομματιών που φόρεσε ο Τζον Τραβόλτα ως ο χορευτής ντίσκο Τόνι Μανέρο από το Μπρούκλιν στην ταινία «Saturday Night Fever» εκτιμάται ότι θα πωληθεί στη δημοπρασία από 200.000 έως 400.000 δολάρια. Το κοστούμι είχε ο συλλέκτης ποπ κουλτούρας και κριτικός κινηματογράφου Τζιν Σίσκελ, ο οποίος το πούλησε για 145.000 δολάρια στον οίκο Christie’s το 1995.Το σακάκι εξακολουθεί να φέρει το σημείωμα του Τραβόλτα προς τον Σίσκελ στο εσωτερικό.

Η δημοπρασία – υπερπαραγωγή ξεκινά στις 26 Αυγούστου με την παρουσίαση πάνω από 400 αντικειμένων στο Μουσείο Αυτοκινήτου Πέτερσεν, στο Λος Άντζελες και θα ακολουθήσουν τρεις συνεχόμενες ημέρες πωλήσεων για προσφορές μέσω διαδικτύου και τηλεφωνικών κλήσεων.

Το πιο ακριβό αντικείμενο που προσφέρεται είναι μια μαριονέτα ύψους 38 εκ. του ορφανού γορίλα Mighty Joe Young, η οποία χρησιμοποιήθηκε στη δημιουργία της πρωτοποριακής ταινίας stop-motion του 1949.

Ο οίκος δημοπρασιών Propstore πιστεύει ότι αυτό είναι το μόνο εναπομείναν ομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε για να ζωντανέψει την ιστορία του Μάιτι Τζο Γιανγκ. Οι ειδικοί αναμένουν ότι θα πωληθεί 1.000.000 έως 2.000.000 δολάρια.

Στη δημοπρασία θα πωληθούν επίσης όπως στολή Frank the Rabbit που φορούσε ο Τζέιμς Ντιβάλ συμπρωταγωνιστής του Τζέικ Τζίλενχαλ στην ταινία «Donnie Darko» (2001) και το αυθευντικό απολιθωμένο κουνούπι σε κεχριμπάρι με την ανακάλυψη του οποίου αρχίζει η ταινία Jurassic Park (1993). Και τα δύο εκτιμάται ότι θα αποφέρουν 100.000 έως 200.000 δολάρια.

To ξύλινo hoverboard (ιπτάμενη σανίδα) SFX του Μάρτι ΜακΦλάι (Michael J. Fox) από την ταινία “Επιστροφή στο Μέλλον Μέρος II” (Back to the Future Part 2) του Ρόμπερτ Ζεμέκις που παραμένει μια από τις καινοτομίες υψηλής τεχνολογίας που σχετίζονται με την κινηματογραφική σειρά αναμένεται να πωληθεί έως 300.000 δολάρια.

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