Κόσμος

Σεισμός στην Ιταλία: Πάνω από 30 μετασεισμοί μετά τα 4,7 Ρίχτερ έξω από την Νάπολη – 21 τραυματίες, οι 2 σοβαρά

Τείχη κατέρρευσαν ακόμα και πάνω σε αυτοκίνητα, με τα μπάζα να κλείνουν τους δρόμους
REUTERS
REUTERS/Salvatore Laporta
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Σοβαρές ζημιές και τουλάχιστον 21 τραυματίες, αφήνει πίσω του ο σεισμός 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31.07.2026) στην Ιταλία, κοντά στη Νάπολη. Κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και πέρασαν το βράδυ σε πάρκα και αυτοκίνητα, υπό τον φόβο ενός νέου σεισμού. Από εκείνη τη στιγμή έχουν καταγραφεί 30 μετασεισμοί, μικρότεροι σε κλίμακα.

Ο σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων στην Ιταλία. Το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 2,6 χιλιόμετρα, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές. Τείχη κατέρρευσαν ακόμα και πάνω σε αυτοκίνητα, με τα μπάζα να κλείνουν τους δρόμους.

Από τη δόνηση τραυματίστηκαν 21 άνθρωποι, οι 2 εκ των οποίων σοβαρά.

REUTERS
REUTERS/Salvatore Laporta
REUTERS
REUTERS/Salvatore Laporta
REUTERS

Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλι, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές. Τις τελευταίες δώδεκα ώρες, παράλληλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές καταγράφηκαν πάνω από 30 μετασεισμικές δονήσεις. Η ισχυρότερη έγινε αισθητή στις 5.47 το πρωί, τοπική ώρα, και ήταν μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης αποφάσισαν να περάσουν την νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες, διότι φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

REUTERS
REUTERS/Salvatore Laporta
REUTERS
REUTERS/Yara Nardi

Μεταξύ των άλλων, οι πυροσβέστες, εξαιτίας ρωγμών που προκάλεσε ο σεισμός, εκκένωσαν πολυκατοικία στην οποία ζουν εβδομήντα άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δημοτικό γυμναστήριο του Ποτσουόλι.

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