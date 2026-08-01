Σεισμός στην Ιταλία: Πάνω από 30 μετασεισμοί μετά τα 4,7 Ρίχτερ έξω από την Νάπολη – 21 τραυματίες, οι 2 σοβαρά

Σοβαρές ζημιές και τουλάχιστον 21 τραυματίες, αφήνει πίσω του ο σεισμός 4,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (31.07.2026) στην Ιταλία, κοντά στη Νάπολη. Κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και πέρασαν το βράδυ σε πάρκα και αυτοκίνητα, υπό τον φόβο ενός νέου σεισμού. Από εκείνη τη στιγμή έχουν καταγραφεί 30 μετασεισμοί, μικρότεροι σε κλίμακα.

Ο σεισμός 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγραίων Πεδίων στην Ιταλία. Το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 2,6 χιλιόμετρα, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές. Τείχη κατέρρευσαν ακόμα και πάνω σε αυτοκίνητα, με τα μπάζα να κλείνουν τους δρόμους.

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Από τη δόνηση τραυματίστηκαν 21 άνθρωποι, οι 2 εκ των οποίων σοβαρά.

REUTERS/Salvatore Laporta

REUTERS/Salvatore Laporta

UPDATE: Eight injuries reported after a strong M4.7 earthquake rattled the Campi Flegrei (Phlegraean Fields) volcanic area near Naples, Italy.



Authorities confirm all injuries are non-life-threatening.#Terremoto – Sismo – #Napoli – Pozzuoli – Fuorigrotta – Campania https://t.co/BwhSKk6rbL pic.twitter.com/8bHrlbEaym — GeoTechWar (@geotechwar) August 1, 2026

UPDATE: A M4.7 earthquake hit Campi Flegrei near Naples, Italy. Fire crews report minor building damage but no immediate rescue requests or major injuries. #Terremoto – Sismo – #Napoli – Pozzuoli – Fuorigrotta – Campania https://t.co/kjC6yBgAmE pic.twitter.com/PDlQ6BSar2 — GeoTechWar (@geotechwar) July 31, 2026

Οι περισσότεροι τραυματίες βρίσκονται στην περιοχή του Ποτσουόλι, στην οποία διαπιστώθηκαν και οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές. Τις τελευταίες δώδεκα ώρες, παράλληλα, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές καταγράφηκαν πάνω από 30 μετασεισμικές δονήσεις. Η ισχυρότερη έγινε αισθητή στις 5.47 το πρωί, τοπική ώρα, και ήταν μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.



At least four people are injured, with cracks and structural damage reported on houses and churches.#Terremoto – Sismo – #Napoli – Pozzuoli – Fuorigrotta – Campania https://t.co/mjsjba0DvK pic.twitter.com/WhV6YkFMkS — GeoTechWar (@geotechwar) July 31, 2026

Πολλοί κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης αποφάσισαν να περάσουν την νύχτα σε αυτοκίνητα και πλατείες, διότι φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

REUTERS/Salvatore Laporta

REUTERS/Yara Nardi

Μεταξύ των άλλων, οι πυροσβέστες, εξαιτίας ρωγμών που προκάλεσε ο σεισμός, εκκένωσαν πολυκατοικία στην οποία ζουν εβδομήντα άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δημοτικό γυμναστήριο του Ποτσουόλι.