Θέουτα: Πώς 60.000 μετανάστες από το Μαρόκο κατάφεραν να περάσουν σε έδαφος της ΕΕ – Μαθήματα κολύμβησης, στολές κατάδυσης και Google Maps

Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη στην Ευρώπη από τις σκηνές χάους στη Θέουτα όπου χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο πέρασαν κολυμπώντας σε ισπανικό έδαφος μέσα σε λίγες ώρες. Με τη Μαδρίτη να κατηγορεί τα δίκτυα των διακινητών, την Ιταλία να αναστέλλει την Σένγκεν με την Ισπανία και την Πορτογαλία και τη Γαλλία να ενισχύουν τα σύνορά τους.

Για τους περισσότερους από τους 60.000 μετανάστες που σκαρφάλωσαν, κολύμπησαν και κατάφεραν να εισέλθουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στα σύνορα με το Μαρόκο, το εγχείρημά τους δεν ήταν αυθόρμητο, όπως γράφουν οι «Financial Times».

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, το κύμα των παράνομων αφίξεων στη Θέουτα που γελοιoποίησε τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ ελέγχει τα σύνορά της, ήρθε λίγες μέρα αφότου 1.800 άνθρωποι είχαν καταφέρει να κολυμπήσουν γύρω από έναν κυματοθραύστη για να εισέλθουν στην ισπανική περιοχή της Βόρειας Αφρικής στα σύνορα με το Μαρόκο.

People waddle through water to enter Spain, and in the background people who just entered Spain return back to Morocco, amid mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta, Spain, July 31, 2026. REUTERS/Jon Nazca REFILE – CHANGES SLUG

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, περίπου 48.300 άνθρωποι είχαν ήδη επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο

REUTERS/Jon Nazca

REUTERS/Jon Nazca

Πριν από αυτό, πολλοί Μαροκινοί είχαν κάνει μαθήματα κολύμβησης ή μάθαιναν μόνοι τους μπάνιο με στόχο να περάσουν στο ισπανικό έδαφος, όπως λέει στους «Financial Times» Μαροκινός δάσκαλος κολύμβησης.

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Μάλιστα, σε γκρουπ στο Facebook κάποιοι πόσταραν αγγελίες με βατραχοπέδιλα και στολές δυτών προς πώληση ώστε να γίνει το ταξίδι ευκολότερο. Σε άλλα γκρουπ, χρήστες κοινοποιούσαν πληροφορίες στα αραβικά για τις θαλάσσιες συνθήκες καθώς και στιγμιότυπα από το Google Map με τη διαδρομή προς τη βραχώδη παραλία Ταραχάλ της Θέουτα.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, η ώρα της αλήθειας ήρθε για τους μετανάστες που κατευθύνονταν στα σύνορα Μαρόκου – Θέουτα.

Άνθρωποι έφταναν με τα πόδια, με ποδήλατα, με αυτοκίνητα ή με μεγάλα οχήματα με αποτέλεσμα να υπάρξει κυκλοφοριακό έμφραγμα στην μαροκινή πλευρά των συνόρων.

Εκατοντάδες έφταναν στην παραλία. Έβαζαν τα κινητά τους τηλέφωνα σε αδιάβροχες θήκες που κρεμούσαν στον λαιμό τους και έπεφταν στη θάλασσα.

Μάλιστα, ένας είχε μαζί του ένα κοντάρι selfie και βιντεοσκόπησε τη διαδρομή του προς τον ισπανικό θύλακα.

Στην ισπανική ακτή, οι αφιχθέντες έβγαιναν από τη θάλασσα με τραυματισμούς στα πόδια από τα βράχια. Οι άνδρες της ισπανικής Πολιτοφυλακής, που είχαν αναλάβει τη φύλαξη των συνόρων, παρακολουθούσαν την κατάσταση χωρίς να παρεμποδίζουν την αποβίβαση των μεταναστών.

Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, τουλάχιστον 57 άνθρωποι πνίγηκαν στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα.

Photo / Reuters

Πολλοί από όσους έφτασαν στη Θέουτα κατευθύνθηκαν προς το κέντρο υποδοχής μεταναστών, το οποίο όμως είχε ήδη υπερβεί τη χωρητικότητά του από τις προηγούμενες ημέρες και παρέμενε κλειστό. Αρκετοί κάθισαν στο έδαφος υπό την επιτήρηση της αστυνομίας και του Ερυθρού Σταυρού, αναμένοντας την επόμενη εξέλιξη.

Παρά την εντύπωση που είχε δημιουργηθεί μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας ότι όσοι φτάνουν κολυμπώντας δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν άμεσα, η Θέουτα δεν αποτελεί ελεύθερη πύλη εισόδου προς την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη μετάβαση στην ηπειρωτική Ισπανία απαιτούνται νέοι συνοριακοί έλεγχοι.

AP Photo/Antonio Sempere

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, περίπου 48.300 άνθρωποι είχαν ήδη επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο, ενώ αργότερα ο Ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, δήλωσε ότι «σχεδόν όλοι» όσοι είχαν περάσει τα σύνορα είχαν τελικά επιστρέψει.