Τουλάχιστον 48 συλλήψεις ανθρώπων που κατηγορούνται για λεηλασίες έχουν γίνει σε επαρχίες της Τουρκίας που επλήγησαν σφοδρά από τους πρόσφατους φονικούς σεισμούς των 7,8 και 7,6 Ρίχτερ, τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου.

Την είδηση μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu της Τουρκίας ενώ κυκλοφορούν και βίντεο στα social media, όπου φέρονται να δείχνουν τους συλληφθέντες για λεηλασίες στις περιοχές που επλήγησαν από τους φονικούς σεισμούς.

Σύμφωνα με το Anadolu, οι ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση στο πλαίσιο των ερευνών για τις λεηλασίες που διαπράχθηκαν μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών που άφησε πίσω του περισσότερους από 25.000 νεκρούς στην Τουρκία και τη Συρία.

Vigilantes as well as some Turkish security forces beat up alleged looters or thieves in the earthquake hit provinces



There are numerous footages



