Ο φονικός σεισμός που ισοπέδωσε την Τουρκία φέρνει συνέχεια στην επιφάνεια της απίστευτες κακοτεχνίες των εργολάβων, οι οποίες δικαιολογούν το γιατί χιλιάδες κτίρια στη χώρα κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα και τρανό παράδειγμα είναι πολυκατοικία στην Αντιόχεια που δεν είχε πλαϊνό τοίχο!

Ο σεισμός στην Τουρκία αποκάλυψε ότι ο εργολάβος που έφτιαξε την εν λόγω πολυκατοικία δεν έφτιαξε καθόλου τοίχο στο σημείο που το κτίριο ενωνόταν με το πλαϊνό του. Ο εργολάβος… δανείστηκε τον τοίχο της διπλανής πολυκατοικίας.

Δεν έφτιαξε τοίχο στη δική του. Σοβάτισε απλά τον τοίχο της διπλανής πολυκατοικίας που ενωνόταν με τη δική του, τον έβαψε και πούλησε αυτά τα σπίτια σε πολίτες, οι οποίες είδαν το κτίριο να καταρρέει στον σεισμό.

“Beauty will save the world”

– Dostoyevsky, The Idiot



It is strange how this painting and bookshelf remained intact from the collapse of the entire building caused from earthquake in Antakya, Turkiye!



